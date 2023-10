El nuevo gesto de Carlos Tevez que lo identifica más con Independiente

viernes 06 de octubre de 2023

Carlos Tevez sorprendió a propios y extraños este viernes por la mañana cuando dio a conocer que se hizo socio de Independiente. Fue en el marco de una campaña para llegar a los 150.000 asociados, el Apache mostró su nuevo carnet del Rojo.

Independiente llegó a los 100.000 socios hace pocas semanas, y ahora el club busca sumar 50.000 más para alcanzar los 150 mil asociados. En este contexto, Carlitos se sumó a la campaña y con un video desde la cuenta oficial del Rojo comentó que ya tiene su carnet del Rey de Copas.

"Desde que llegué, Independiente me abrazó como una familia. Una vida de grandeza se construye día a día y entre todos. Yo ya me hice socio, sé parte de esta familia vos también y asociate", comentó el ex jugador de Boca.