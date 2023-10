Tres formas de conectarse a una red Wi-Fi sin saber la contraseña

viernes 06 de octubre de 2023

El acceso a una red Wi-Fi en los dispositivos móviles como celulares o tabletas es útil en cualquier escenario. No solo evita que se gasten los datos de internet con los que cuentan debido a la cobertura de sus operadores. Sin embargo, hay momentos en los que es necesario acceder a esta conexión pero los titulares no recuerdan una conrtaseña, se trata de una protegida, etc.

Es por eso que los usuarios deben estar preparados ante una eventualidad y conocer cómo pueden vincularse a redes Wi-Fi sin necesidad de acceder a una contraseña o código de seguridad. Si bien existen diferentes aplicaciones que indican que pueden revelar la clave de Wi-Fi, esto puede generar riesgos como hackeros, vulneraciones de seguridad o incluso robo de datos.

Para prevenir estos inconvenientes existen métodos no solo legales, sino que además son seguros y vienen incorporado a los sistemas de los dispositivos, por lo que tampoco se debe sacrificar espacio de almacenamiento en el celular. Código QR en el router En todo dispositivo que ofrece conexión a la red, como es el caso de un router, los usuarios pueden conectarse detectando la señal que emiten y, si está protegida con una contraseña, introducir el acceso e iniciar a navegar. Sin embargo, también puede optar por usar un código QR y escanearlo para conectarse a la red. Este código está ubicado comunmente en la parte posterior del dispositivo como si fuese un sticker. Luego del escaneo no es necesario introducir una contraseña, brindar algún tipo de datos e incluso se podría modificar la contraseña de la red sin necesidad de autenticar la identidad. Crear un código QR desde otro celular ya conectado En la misma línea del uso de un código QR para vincularse a una red, los usuarios pueden encontrarse en situaciones en las que, aún cuando está ubicado presencialmente al lado de una persona que está conectada a la red, es posible que ella no conozca cuál es la contraseña de acceso. En ese sentido, este usuario puede generar un código QR propio para permitir acceso a la red. Este método tiene una particularidad adicional y es que el código que se cree puede servir para facilitar el acceso sin necesidad de conocer la contraseña. Esta función está activa en todos los celulares y se puede acceder al seguir estos pasos: - Ingresar a la aplicación Ajustes o Configuración. - Tocar sobre la opción “Conexiones” o nombres similares. - Desde el celular conectado previamente, se deberá pulsar sobre la opción “Wi-Fi” (debería aparecer el nombre de la red a la que se va a postular). - Pulsar la opción de Configuración de red que se ubica como un ícono con forma de rueda en el extremo derecho. - Seleccionar la opción “Código QR” para que se muestre automáticamente. Según las recomendaciones de seguridad, los usuarios podrán conectarse a la misma red sin necesidad de que introducir la contraseña. El código puede compartirse por medio de una foto referencial que también se podrá ascanes Compartir acceso por Nearby Share Esta opción permite que dos celulares con el sistema operativo Android se vinculen entre sí (uno de ellos debería acceder a la red Wi-Fi antes de iniciar el proceso). Una vez que se haya accedido a la red Wi-Fi en el dispositivo, lo que corresponde será habilitar la función Nearby Share, para que la información sea compartida. En caso de no tener una función “Nearby Share”, se puede buscar una similar llamada “Quick Share”, la cual permitirá buscar dispositivos cercanos para darles el acceso de forma similar a compartir la llave de una puerta. Estas funciones actúan como lo haría, por ejemplo, AirDrop, si se le compara con el funcionamiento de un dispositivo de Apple.

