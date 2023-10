Jesica Cirio contó su reacción al ver las fotos de Martín Insaurralde con Sofía Clerici

viernes 06 de octubre de 2023

Jesica Cirio decidió romper el silencio. La conductora de La Peña de Morfi brindó una entrevista y entre otras cosas, reveló cómo se sintió cuando se enteró de la nueva relación de su exesposo, Martín Insaurralde, junto a la modelo Sofía Clerici, si sosprechaba del vínculo entre ellos y si pudo comunicarse durante estos días con el exjefe de Gabinete de Ministros bonaerense.

Lo hizo por casi una hora, pasadas las 13, en una larga charla en El Noticiero de la Gente, que emite Telefe, con la conducción de Germán Paoloski y Milva Castellini. “Sí, fue para mí fue una sorpresa. Me desayuné con eso, y fue bastante fuerte”, comenzó diciendo la modelo, en un living dispuesto en medio del estudio para tratar todos los temas relacionados con su vida personal pero también con la causa que investiga los movimientos económicos del político.

A tres meses de haber hecho pública la separación de quien fuera su pareja durante diez años y con quien tiene una hija, Cloe, la modelo aclaró que en realidad, la relación está terminada desde noviembre de 2022, aunque hace poco se conoce la noticia, justamente porque se firmó el divorcio. Sobre los motivos que los llevó a tomar esa determinación, también fue clara: “Una separación no se da solo por un motivo, se da por un montón de cosas. Se va desgastando y el resto, un poco fue de público conocimiento. No quiero detallar nada puntualmente. Si estoy acá es porque tengo una nena chiquita y lo que más quiero en el mundo es protegerla y desterrar las cosas que se están diciendo, como el arreglo millonario que nunca existió”. Y agregó: “Si bien me separé en noviembre, el duelo de una separación no es corto, es bastante largo”.

En otro tramo de la entrevista, la modelo contó qué sintió al ver las imágenes de su ex en Marbella junto a la modelo: “Lo que se hizo público así como les sorprendió a ustedes, me sorprendió a mí y es bastante doloroso. Yo preservé a mi hija, por eso decidí distanciarme, y todo esto ya es parte de su vida. Es muy doloroso”.

“No sabía de esta relación. Ni de ahora ni de antes”, dijo sobre los rumores de infidelidad de Insaurralde y su posible vínculo paralelo con Clerici, mientras aún estaban juntos. “¿La desilusión es por la infidelidad?”, quiso saber entonces Germán Paoloski. “A cualquier mujer que sueña con tener una familia, que la concreta, que es lo más hermoso y lo más importante que tiene, nadie disfruta de que eso se rompa y que eso no esté más. Y a partir de ahí es el proceso que vivo como mujer. De estar expuesta, de ser pública, y de tener que proteger a Chloe, que es lo único que me importa en este momento”, respondió la modelo.

Entonces, la conductora fue consultada sobre su vínculo actual con el exintendente de Lomas de Zamora y si volvió a hablar con él tras conocerse las imágenes. “No, o sea, muy cortito fue. Un mensajito muy cortito. Imagínense que no fue una situación fácil. Fue un shock, fue duro. Son cosas que se vienen arrastrando hace tiempo. Fue difícil. No hubo insultos. ¿De qué sirven? De nada”, afirmó.

Angustiada por la situación que le toca atravesar y ya transcurridos algunos días desde que se conocieron las imágenes y estalló el escándalo mediático y judicial, Jesica reflexionó sobre las repercusiones de que la noticia haya escalado el ámbito público. “Me duele Todo. Que se expongan situaciones privadas. Más allá de la bronca que yo pueda tener, hay una nena que es chiquita y que mañana va a ver todas estas cosas. El dolor a mí me pasa por todos lados. Por todos los rincones absolutos de mi cuerpo”, aseguró.