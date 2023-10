De pasajero a administrativo de la empresa de colectivos

viernes 06 de octubre de 2023

Casa Grande es un Centro Educativo Terapéutico que promueve la inclusión y la calidad de vida de personas con discapacidad. Gracias a un proyecto elaborado y ejecutado, Matías consiguió trabajo como administrativo en una empresa del transporte público de pasajeros.

"Estamos muy contentos con su incorporación y su desempeño", dijeron desde la Línea 130, cuyos colectivos transportaban a Matías cuando iba a la escuela.

"Alentamos a las empresas a que se animen, y brinden oportunidad para la inclusión, abriendo sus puertas y permitiendo que estos jóvenes puedan demostrar que son capaces de cumplir diferentes roles dentro de una institución", agregaron.

En tanto, Matías comentó, "tomé mucho tiempo ese colectivo cuando iba a la escuela secundaria. Estoy muy contento de que me hayan abierto las puertas y me dieran esta oportunidad porque a una persona con discapacidad muchas veces no se le abren las puertas".