Ramiro Marra se enojó y cortó una entrevista

viernes 06 de octubre de 2023

El candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, protagonizó un momento incómodo durante una entrevista centrada en cuestiones ambientales. El representante de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires no quiso responder una pregunta sobre subsidios y decidió no seguir con la charla: "Terminemos, no da para más", dijo antes de irse.

A lo largo de la entrevista, se pudo ver que Ramiro Marra no estaba cómodo, sobre todo al hablar de temas relacionados al medio ambiente. Desde el partido encabezado por Javier Milei ya habían afirmado en reiteradas ocasiones que estas cuestiones no estarían entre las prioridades de su eventual gobierno.

Sin embargo, después de casi 20 minutos de charla, y al ser consultado si estaba a favor o en contra de los subsidios, le pidió al entrevistador cambiar de pregunta y luego decidió terminar con el encuentro con el medio Eco House sin responder más nada.

"Tenemos un plan, después te lo mando por e-mail", dijo Marra y apuntó: "Entiendo que me quieras correr por liberal pero no vas a poder correrme por liberal". Finalmente cerró diciendo que se tenía que ir y terminó repentinamente con el encuentro.

La entrevista con Eco House, una organización sin fines de lucro de Acción para la Sostenibilidad, estuvo centrada, como era de esperar, en temas ambientales, aunque Marra había expresado que su prioridad no apuntaba a esas cuestiones sino que su preocupación estaba "en la situación de Argentina de pobreza e inseguridad".

Aseguró: "El cambio climático no es parte de la discusión que estamos teniendo los porteños. Desde mi lado estoy preocupado por que no maten a la gente, que puedan comer y puedan educarse como corresponde".

Ramiro Marra se enojó al hablar de transporte y terminó la entrevista

Aunque era esperable que la entrevista se centrara en ambientalismo, a medida que avanzaba la charla, el candidato liberal se ponía cada vez más incomodo al intentar evadir las preguntas de temáticas relacionadas a la ecología y a las complicaciones ambientales que se sufren en todo el planeta tierra con cada vez más intensidad.

Finalmente, el cruce comenzó cuando el entrevistador abordó el tema del transporte en la ciudad de Buenos Aires, señaló que es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero y preguntó qué propuestas traían desde La Libertad Avanza para generar un plan de movilidad sostenible.

En primera instancia, respondió que en su eventual gobierno, el subte estaría 24 horas abierto y aseguró que "sacarían todas las bicisendas que no se utilizan". Al ser cuestionado por el periodista, Marra sostuvo: "A nosotros nos apoya principalmente la gente que trabaja en los deliveries, que son los que más andan en bici, hablamos el tema de las bicisendas y nos dijeron que es una pelotudez la cantidad que hay en la Ciudad".

En ese sentido apuntó: "Hay mucha gente que le gusta andar en auto y se siente perseguida por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires: les quitan puntos y les ponen multas". Pero cuando fue consultado si estaba en contra de los subsidios para las personas que estacionaban libremente en la calle y no tuvieran que pagar un estacionamiento privado, Marra se enojó, aseguró que no estaba a favor de los subsidios, pidió seguir con otra pregunta y luego decidió terminar con la entrevista abruptamente.

La Libertad Avanza niega el cambio climático

Ramiro Marra no es el primer integrante de La Libertad Avanza en hacer afirmaciones controversiales sobre cuestiones ambientales. El propio líder del partido, Javier Milei, negó la existencia del calentamiento global y aseguró que en su eventual gobierno, las empresas podrían "contaminar los ríos todo lo que quisieran".

"El calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo. Hace 10 o 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar miedo", había apuntado el diputado nacional el año pasado.

Hace apenas algunas semanas en una entrevista con el periodista Tucker Carlson se había expresado en el mismo sentido y aseguró que la ecología "es parte de la agenda socialista". "El postmarxismo trasladó la lucha de clases a otros aspectos de la vida luego de su fracaso económico. La lucha entre negros y blancos. El lobby LGBT y el feminismo radical, y hay que recordar que el feminismo como causa original es liberal. Como parte de esa agenda también está la del hombre contra la naturaleza: qué el hombre es el que daña la naturaleza cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas. Es un comportamiento cíclico independientemente de la conducta del hombre y si los precios fueran libres esos problemas se arreglarían", sostuvo.

En cuanto a la contaminación, también había dicho: "Una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera", aseguró el diputado y agregó: "¿Adónde está el daño? ¿Dónde está el problema ahí? Eso, en realidad, habla de una sociedad a la que le sobra el agua, y el precio del agua es cero". /Ámbito Financiero