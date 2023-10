Terror en Israel: milicianos de Hamás armados irrumpieron un festival musical

Israel entró este sábado en una nueva guerra con Hamas después de que las milicias del movimiento islamista iniciaran uno de los mayores ataques que se recuerdan desde que asumieran en 2006 el control de la Franja de Gaza, desde donde han lanzado más de 2.200 cohetes contra el sur de Israel y grandes núcleos urbanos como Jerusalén y Tel Aviv, acompañados de una incursión de cientos de sus efectivos en las localidades fronterizas.

La operación ‘Inundación de Al Aqsa’ anunciada por Hamas en torno a las 07:00 de esta mañana, que ha costado por el momento la vida a 40 personas y dejado a más de 500 heridos en Israel, ha sido inmediatamente respondida por el Ejército hebreo con un enorme despliegue aéreo, la operación ‘Espadas de Hierro’, en la que decenas de aviones de combate israelíes han alcanzado numerosos objetivos del movimiento islamista en el enclave.

Varios palestinos han muerto en esta operación, aunque se desconoce su número exacto. Además, y acompañando a la andanada de cohetes, fuerzas de Hamas están protagonizando ataques sobre el terreno en siete puntos del sur del país: Kfar Aza, Sderot, Sufa, Nahal Oz, Magen, Be’eri y la base militar de Re’im, donde un número todavía no determinado de militares israelíes habrían sido capturados por las fuerzas de Hamas, según el propio movimiento, aunque este extremo no ha sido confirmado por el Ejército israelí.

Un festival de música en medio del desierto ha acabado en tragedia este sábado, en plena y sorpresiva ofensiva Hamás en Israel. Las primeras informaciones son confusas y apoyadas en vídeos en redes sociales y aún no hay cifras sobre posibles víctimas.

Esta fiesta, en medio del desierto y cerca del Kibbutz Urim, en el sur de Israel, también próxima a la Franja de Gaza, se vio interrumpida por los infiltrados de Hamás. Los vídeos muestran gente y vehículos huyendo a la desbandada por el campo.

“Oímos disparos y comenzamos a huir al instante. Todavía estamos escondidos”, asegura un asistente al 'Jerusalem Post'.

Palestinian terrorists invaded a festival where hundreds of Israelis were camping out for the Shemini Atzeret holiday.



The panic caused by this is evident on the fades of the civilians being targeted by heavily armed militants.



Pray for Israel. pic.twitter.com/l6zviWr2hy