Racing lo frustró pero recibió un llamado del la Quiniela y lo cambió todo

sábado 07 de octubre de 2023

El sábado 30 de septiembre, Rubén “Pitoto” Álvarez estaba solo en su casa. Había organizado su día para que nadie lo molestara. La orden a sus seres queridos había sido manifestada desde temprano: “Esta tarde juega Racing, les pido que no me llamen ni me molesten”.

Se sentó frente al televisor minutos antes de las 19, hora estipulada para el comienzo del partido frente a Independiente. Para las 19.05, su equipo ya perdía 1-0. “Algunos minutos después me tocaron la puerta. Era el dueño de la agencia de lotería en la que juego siempre. Me dijo que no había apostado a la nocturna, si quería que lo hiciera. Le dije que no estaba pensando en eso, que solo me preocupaba que Racing ganara, pero me contestó que lo iba a hacer igual”

Aníbal Prieto, su agenciero de confianza en Villa Berthet, (Chaco), pensó que Pitoto se iba a arrepentir luego de que su angustia desapareciera. “Me repitió la jugada que hago desde hace un año en la Quiniela Poceada: el 18, 29, 44, 84 y 90″, explicó el hombre de 63 años.

Esto lo supo después de que Racing finalmente perdiera por 2-0. “Me fui a lo de mi pareja porque me sentía mal y no quería ver a nadie. Así que pedimos una pizza y abrimos una cerveza. Estaba envenenado, quería comer e irme a dormir”, agregó.

Fue en ese instante, mientras buscaba olvidarse del partido, que le sonó su celular: “Era uno de mis hijos. Me había llamado para contarme que se había sorteado la Quiniela Poceada nocturna y que un ganador de Villa Berthet había acertado todos los números”, recordó Pitoto.

Pitoto dejó la porción de pizza y se comunicó rápidamente con el dueño de la agencia. “No me quería ilusionar, pero cuando lo contacté a Aníbal me confirmó que alguien había ganado”, narró.

“Mirá, yo justo le estoy dando de comer a mi hijo. Bancame que termino y vamos a la agencia a chequear los números”, le respondió Aníbal. Ambos se encontraron allí una hora más tarde. Tras la constatación, Pitoto recibió la noticia que tanto añoraba: “Ganaste $9.500.000″.

Fuente: TN