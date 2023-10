El pedido de aumento del boleto divide aguas en el Concejo Deliberante

sábado 07 de octubre de 2023

Fernando Juri, titular del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, sostuvo que la solicitud de aumento de la tarifa del servicio de transporte público de pasajeros “es una cuestión que hay que evaluar”.

El titular del cuerpo deliberativo no descartó la alternativa de llamar a una sesión extraordinaria en la que se avance con el tratamiento antes de que finalice el mandato de la actual conformación del organo legisferante comunal.

El jueves, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) elevó el escrito por mesa de entradas, requiriendo que el valor del viaje en San Miguel de Tucumán sea llevado a $ 504. El último retoque se dio a fines de julio, cuando subió de $ 84 a los actuales $ 120.

“Hay que analizarlo; ver la posibilidad de un aumento y de cuánto. Podría considerarse”, consideró Juri. "Se puede hacer una sesión extraordinaria” o que “al menos la comisión lo tiene que analizar”, considerando la “crisis tremenda” del transporte, acotó.

El consejal justicialista, reelecto para el próximo período, teniendo en cuenta lo que implicaría un nuevo incremento en el boleto de colectivos, planteó: “Más grave es que la gente no pueda ir a trabajar. (Hay que estudiarlo) para ver si se calma la cuestión, por lo menos”.

Opiniones en contra

Por el contrario, ediles de diferentes orientaciones políticas descartaron la posibilidad de que se trate -al menos en esta gestión- porque alegan que “el problema no se soluciona con aumentos”. “No creo que el Concejo ni siquiera dé quórum para el tratamiento en comisión”, sostuvo José Luis Coronel, del mismo extracto partidario que Juri.

El edil preside la comisión de Transporte y advirtió que “es imposible” hablar de un nuevo aumento. Además, argumentó que los plazos no alcanzan para que el Concejo actual trate el tema.

El jueves que viene sería la última sesión de los concejales en ejercicio antes del cambio de gestión, y a varios les solicitaron que liberen sus oficinas ese mismo día, atento al feriado del viernes.

“La única opción sería que el presidente pida que hagamos una reunión de comisión extraordinaria para tratarlo, pero lo cierto es que no vamos a solucionar un problema con incrementos. Tiene que haber una solución de fondo”, planteó Coronel.

Para refrendar su postura, Juri coincidió en que la problemática del transporte debe solucionarse de manera integral, aunque eso llevará tiempo.

“Pero; ¿y mientras tanto? El problema es ese; qué se hace mientras”, afirmó el ex vicegobernador. “En el ahora, tenemos que ir dando los pasos necesarios para no quedar sin transporte”, remarcó. Y aseveró que solicitará a los ediles “que se aboquen al tratamiento del pedido”. No obstante, reiteró: “Puede o no, entrar en la próxima sesión”.

Atender la cuestión de fondo

Por su parte, Agustín Romano Norri, Juntos por el Cambio, lanzó que “el próximo Concejo debería tomar cartas en el asunto”. Y manifestó que dado que “hay nuevos gobiernos que están por asumir (del mismo signo político)”, deberían ser los encargados de brindar una solución definitiva.

“No podemos estar cada tres meses teniendo incrementos tarifarios; no podemos continuar con la imprevisibilidad del usuario y de los propietarios de las empresas”, dijo el legislador electo.

“Este es un problema que se soluciona dotando al sector de recursos necesarios, tanto nacionales como provinciales. Sino, vamos a estar con parches cada tres meses. Es un tema que no se va a resolver con un aumento de este Concejo o del próximo, sino con una mesa de diálogo permanente y reglas claras”, subrayó Romano Norri.

En tanto, el concejal Ramiro Ortega, de Fuerza Republicana, aseguró que “el gobierno local, que por ley tiene la obligación de ejercer el control, mira para otro lado”. “Prioriza políticas de revalorización de espacios que no requieren urgencia, en lugar de bregar por garantizar que el vecino pueda llegar a su trabajo a tiempo y cuente con un servicio accesible y de calidad”, manifestó, apuntando a los conflictos del sector del mes pasado.

Por su parte, José “Lucho” Argañaraz, de JxC), dijo que “este conflicto no lo genera el Concejo, sino la situación económica en general y el propio empresariado de transporte”. “Desde el momento en que ellos abrazan una causa política de apoyo directo al gobierno peronista, quedan entrampados en ver qué les dan, cómo salen los subsidios y demás”, opinó.

“Difícilmente será tratado (el aumento) por este Concejo, porque además piden una cifra exorbitante. No corre por cuenta nuestra, es mucho más profunda la crisis”, dejó en claro Argañaraz.

Lo cierto es que, mientras se prolonga la indecisión y se acentúan las posiciones encontradas, incluso dentro del mismo bloque mayoritario, la crisis se agrava al ritmo en que crece la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, acrecentando la presión inflacionaria.