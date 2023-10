En medio de los escándalos por infidelidad, Neymar y Biancardi se convirtieron en padres

El jugador de 31 años mostró con orgullo a su niña recién nacida y compartió algunas imágenes desde la sala de la clínica en la que se ve a su primogénito, Davi Lucca da Silva Santos, de 11 años, sosteniendo en sus brazos a su hermanita Mavie. “Mis mayores amores”, escribió Ney con las iniciales de los nombres de sus hijos.

Neymar tampoco quiso perderse detalles de lo que ocurría en Arabia Saudita con su equipo y siguió el juego de sus compañeros de equipo desde el hospital. Claro que mientras observaba el partido, Davi Lucca se encargó de la pequeña, mientras mamá Bruna descansaba luego del parto. “Acompañando al Al-Hilal y Davi cuidando de Mavie”, escribió el brasileño.

Otra de las imágenes que compartió el atacante de la selección de Brasil fue la de un regalo especial que le llegó a la recién nacida, una camiseta del Santos FC, equipo del cual surgió Neymar, con el nombre de Mavie estampado en la espalda.

Más allá de rumores de separación o peleas que surgieron en las últimas semanas respecto a la relación sentimental entre Neymar y Bruna, que comenzó en enero de 2022. Ambos compartieron la publicación del momento que les marcó sus vidas, como el nacimiento de su hija Mavie, con felicidad y alegría, más allá de las diferencias.

Infidelidad

El jugador le fue infiel a su pareja que transitaba el embarazo en Brasil y lo confesó públicamente con un mensaje en sus redes sociales en julio de 2023. “Bru, ya me he disculpado por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública”, expresó Ney.

El 19 de septiembre, tras la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Neymar asistió a una fiesta en una discoteca de Barcelona junto al streamer Ibai Llanos y se lo vio rodeado de dos mujeres. Su pareja volvió a expresarse en redes: ““Buenas tardes. Soy consciente de lo que pasó y nuevamente estoy decepcionada. Pero en la recta final de mi embarazo mi foco y preocupación se dirigen exclusivamente a mi hija y eso es todo en lo que voy a pensar por el momento. Gracias por los amables mensajes”.