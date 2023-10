Myriam Bregman se negó a hacer un minuto de silencio por el ataque a Israel

lunes 09 de octubre de 2023

El segundo y último debate presidencial se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde los candidatos dialogaron sobre Seguridad, Trabajo y producción y Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente. En el inicio de la discusión, todos los candidatos se solidarizaron con Israel, menos la postulante de la izquierda, Myriam Bregman.

Patricia Bullrich confirmó al terminó del debate que los organizadores y todas la autoridades que estuvieron presentes estuvieron de acuerdo con hacer un minuto de silencio, excepto la candidata a presidenta del Frente de Izquierda. “Hubiera sido una muestra de Argentina frente al terrorismo que vimos en estos días de parte de Hamas”, remarcó la candidata de Juntos por el Cambio.

“Nos preguntaron si estábamos dispuestos a hacer un minuto de silencio. Todos dijimos que si menos Bregman. Yo estoy con mi escarapela con este luto por lo que sucedió”, agregó Bullrich. Luego la candidata de la oposición recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una clara condena al terrorismo. “Nosotros ya lo sumamos a Hezbollah en la lista de organizaciones terrorista. Y si fuéramos gobierno estaríamos sumando a Hamas”

La solidaridad de los candidatos a presidente ante los ataques terroristas de Hamas

Al comenzar el debate, cada candidato arrancó con un minuto de presentación. El primero en hablar fue Javier Milei. “Mi solidaridad para con Israel. Yendo al caso argentino, lo primero que quiero expresar es que el país está al borde de caer. Hoy la inflación viaja al 120%. Estamos al borde de una hiperinflación, con el agravante de que los indicadores son peores que en el 2001″, expresó.

Luego, Patricia Bullrich dijo: “Mi solidaridad para con Israel. Estas dos semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista. Lo yates de Insaurralde, cuando los argentinos no pueden llegar a fin de mes. Hay que acabar con los Insaurraldes. Hay que ganar esta elección y sacarlos de raíz. Massa no puede, Milei se ha asociado con ellos. Somos la única fuerza política con la capacidad para cambiar este país. Necesitamos el voto de ustedes”.

En tercer lugar, Juan Schiaretti expresó: “Reitero mi solidaridad con Israel. Hay más inseguridad, ha caído el salario el 15% en los últimos años. Dejan de lado a las provincias”. Le siguió Sergio Massa: “Gracias a los que el domingo pasado me acompañaron en el debate, quiero dejar sentada mi solidaridad con las víctimas del ataque terrorista. Hoy es un día muy importante. Vamos a contarte que vamos a hacer con la seguridad, con el cuidado del medio ambiente. No vengo con chicanas ni a pelear, vengo a proponer, que es lo que necesitan los argentinos”.

Sin embargo, al llegar al último lugar, la candidata de la izquierda no hizo referencia a los ataques en Israel del grupo Hamas. “Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días. Somos muchas y muchos los que no nos resignamos. No queremos más privilegios para políticos ni jueces. Es hora de poner en pie una nueva fuerza política de la clase trabajadora”, expresó./TN