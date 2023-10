lunes 09 de octubre de 2023

El líder sindical de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, propuso que los sindicatos se hagan cargo de los seguros de desempleo, y que sean esas agrupaciones quienes absorban la responsabilidad de pagarle a los que pierdan el trabajo. “La gente desocupada va a cobrar con su gremio”, afirmó.

Barrionuevo, quien en los últimos tiempos tuvo un acercamiento a Javier Milei, cuestionó a los grupos piqueteros. En esa línea, sostuvo que se debe ir contra los dirigentes que “utilizan a la gente”.

La relación entre el candidato presidencial libertario y Barrionuevo se hizo pública hace poco más de un mes, cuando el postulante de La Libertad Avanza se reunió con el gremialista para profundizar el diálogo con los sectores sindicales y comenzar a debatir la implementación de un seguro de desempleo.

Hace unas semanas atrás, Milei contó que comenzó a analizar la cuestión con Gerardo Martínez de la UOCRA, para trabajar en un modelo que tenga un seguro de desempleo similar al utilizado para los trabajadores de ese gremio.

“Lo que nosotros proponemos es uno como el que tiene la UOCRA, pero con mayor profundidad financiera”, dijo, por lo que precisó que está llevando a cabo un proceso de “entrecruzamiento de equipos técnicos para poder realizar la reforma”. En este marco, surgió el encuentro con Barrionuevo, según aclaró en una entrevista con Alejandro Fantino.

Al respecto, el líder sindical planteó: “Los gastronómicos también vamos a implementar un seguro de desempleo, hace mucho que lo quise hacer. Es como el fondo de despido que tiene la UOCRA. Bueno, esto es lo que plantea Milei y que lo vamos a hacer”, durante un diálogo con el portal de Catamarca El Esquiu.

En ese sentido, Barrionuevo explicó: “Los gastronómicos que están desocupados los va a tener que capitalizar gastronómicos, los de la UOM, con los de la UOM. Cada uno va a tener que adecuarlo, organizarlo y que salga del sindicato el control que tenga que haber”. “No esto de que los vengan arriando y arriando. Esto es lo que yo creo que no va más”, sumó.

Para esto, el líder de gastronómicos afirmó que “la gente desocupada va a cobrar directamente con su QRL que va a tener, y va a tener su cuenta”.

Sobre la necesidad de avanzar con una reforma laboral, el referente gremial consideró: “Hay convenios colectivos de trabajo que datan del año 75, hay que actualizarlos, adecuarlos y creo que en eso estamos, por lo menos desde mi gremio. Nosotros no estamos adecuando con las empresas que van llegando”.

Por otro lado, con respecto a la participación que podría tener en un eventual gobierno de Milei, Barrionuevo rechazó ser funcionario al decir: “Ya a esta edad no quiero participar más, estoy ayudando a que cambie el país. Creo que lo más importante es que estamos necesitando un cambio y este cambio es para mis hijos y mis nietos”.

“A mi me alcanza que el presidente sea mi amigo. Levantar el teléfono, hablar con el presidente. Ese es el poder, que lo he hecho siempre”, agregó y reiteró: “No quiero cargo, he puesto muchos cargos cuando estaba Menem y recién después de 10 años me venían a ver porque no tenían trabajo”.

De cara a las elecciones generales, Barrionuevo se mostró optimista y proyectó: “Milei va a ganar en primera vuelta. Acordáte lo que te digo. Va a ser un aluvión”. Pese a su negativa a estar al frente de algún organismo en un posible gobierno libertario, el dirigente tiene un rol activo en la campaña de La Libertad Avanza, puesto que tiene a cargo la fiscalización de 11 provincias.

En este contexto, realizó el domingo un almuerzo en Catamarca con las personas que apoyan a Milei para luego ir a Santiago del Estero y las demás provincias. “Queremos que estén las boletas en el cuarto oscuro y eso es lo que vamos a fiscalizar nosotros”, cerró sobre su rol en la campaña electoral. / Infobae