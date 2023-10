Juana Viale no sabe los nombres de los candidatos presidenciales

lunes 09 de octubre de 2023

Juana Viale estuvo este domingo en el programa de Jorge Lanata y opinó del debate entre Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Myriam Bregman y Juan Schiaretti pero al dar su devolución de cómo vio a los candidatos presidenciales, se confundió el nombre de uno de los candidatos presidenciales, y Jorge Rial la expuso en la red social "X""No es @myriambregman es Ingrid.

Lo dicen los especialistas. #DebatePresidencial", escribió Rial chicaneando a la nieta de Mirtha Legrand luego de que dijera: “A Patricia la vi más fuerte, formulando frases más concretas. A Ingrid más tranquila", expresó.

"Me llama la atención que Massa habla como si no fuera gobierno, como que todo va a suceder a partir del 10 de diciembre. Eso me llama mucho la atención. Milei tranquilo”.

Juana Viale también hizo énfasis en que “Massa fue el único que habló de lo que a mí más me afecta. En cuanto a lo que quería escuchar, que es el tema ambiente pero bueno, también dijo soluciones a futuro y también fue el que en Tigre, en su momento, hizo destrozos con los humedales... Así que...”.