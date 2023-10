Claudio Paul Caniggia conoció a su nieta de tres meses

lunes 09 de octubre de 2023

Claudio Paul Caniggia finalmente conoció a Venezia, fruto de la relación entre su hijo Alex Caniggia y la bailarina Melody Luz. El emotivo encuentro se produjo tres meses después del nacimiento de la menor, a pesar de que en un principio ni Caniggia ni su exesposa Mariana Nannis mostraron un evidente interés en conocer a su nueva nieta. La bailarina confirmó el ansiado encuentro en una reciente entrevista con Guido Záffora y Pampito en Estamos Okey (América).

Luz no solo compartió detalles del encuentro sino también destacó el rol mediador de Sofía Bonelli, la actual pareja de Claudio Paul Caniggia, en la organización de la reunión. Aunque la bailarina prefirió no dar muchos detalles para no afectar a su pareja, Alex Caniggia, quien aún desconoce la noticia, describió el momento como “muy emocionante”. “Fue en un barcito, una merienda. Le hizo upa y yo tampoco lo conocía a él, pero noté en su cara una felicidad hermosa”, destacó la joven mamá.

Gran encuentro