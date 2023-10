¿Lady Gaga, embarazada? Las imágenes que desataron rumores

En los últimos días, la cantante ha realizado varias apariciones públicas en diversos conciertos de compañeros de profesión que no han hecho más que avivar los rumores: desde Katy Perry -quien también cuenta con su propia residencia en Las Vegas, Play- hasta el grupo U2, el cual actuó en The Sphere de Las Vegas el pasado 8 de octubre.

Fue en este segundo evento en el que se puede ver a la cantante saltando y disfrutando del espectáculo con un atuendo holgado que, igualmente, deja entrever un bulto semejante al que aparece durante las primeras semanas de gestación.

VIDEO: Lady Gaga at the U2 show at The Sphere in Las Vegas. pic.twitter.com/EJvI4lWKRe