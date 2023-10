Dolor en el fútbol: murió el preparador físico Diego Riberi

lunes 09 de octubre de 2023

Profundo dolor en el fútbol argentino tras la muerte de Diego Riberi. San Martín de Tucumán también se vio impactado por la triste novedad, ya que Riberi fue parte del CT de Diego Cagna en San Martín.

El preparador físico de 50 años, que era parte del cuerpo técnico que encabeza Martín Demichelis en River Plate, falleció este lunes tras luchar contra una dura enfermedad. La noticia fue confirmada en las redes sociales por varios periodistas partidarios y el club publicó un mensaje oficial.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor”, fue el comunicado de la entidad.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor. pic.twitter.com/6HflVfYCui — River Plate (@RiverPlate) October 9, 2023

Riberi era el PF alterno del plantel de Primera División del club de Núñez, que está a cargo de Flavio Pérez. Justamente, su imagen quedará en la memoria de todos los simpatizantes de River porque fue uno de los encargados de levantar el trofeo del último título que ganó el conjunto millonario en los festejos tras la victoria ante Racing en el estadio Monumental.

Antes de desembarcar en el staff de River, el preparador físico trabajó en Deportivo Armenio, San Martín de Tucumán (con Diego Cagna) y Santamarina de Tandil (con Guillermo Pereyra). También fue uno de los personal trainer en la puesta a punto de Pablo Aimar sobre el final de su carrera como futbolista.

“Haber levantado la copa es indescriptible, no tengo palabras que describan esta situación. Me toma de sorpresa, fue un accionar del plantel y eternamente agradecido por el gesto del capitán y de todos. River es una familia y se transmite día a día. En el momento que me toca pasar a mí realmente se nota. Me emociono, es muy fuerte todo esto”, había declarado Riberi, en diálogo con TNT Sports, tras levantar el trofeo.

Hay que señalar que el preparador físico llegó al club millonario de la mano de Pérez, ya que nunca antes había trabajado en la institución. En el título del que Riberi fue parte, la Banda se consagró tras sumar 61 puntos, 11 más que su escolta Talleres de Córdoba, con números de gran valor, ya que consiguió 19 partidos ganados y 4 empatados. Además, el equipo del ex marcador central de River marcó 50 goles y solo le convirtieron 19.

Su pasado en San Martín

Riberi integró el cuerpo técnico encabezado por Diego Cagna, durante toda su estadía en San Martín de Tucumán, desde abril desde 2016 hasta diciembre de 2017.

Durante su paso por el club de Ciudadela, Riberi formó parte del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2016, cuando San Martín logró finalmente dejar atrás el Federal A, luego de cinco años en la categoría.

En las redes, el “Santo” compartió un sentido posteo a familiares y amigos.