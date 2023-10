Estados Unidos: preocupa la notoria baja de la tasa de natalidad

lunes 09 de octubre de 2023

La tasa de natalidad de Estados Unidos nacional cayó drásticamente entre 2007 y 2022, pasando del promedio de 14,3 nacimientos por cada mil personas a unos 11,1, lo que representa una reducción de casi el 23%, según nuevos datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

En el informe se especificó que la baja natalidad se ha centrado dramáticamente en partes del oeste y suroeste del país, que registra las mayores declinaciones en Utah con 36,2%, Arizona con 36,1% y Nevada con 34%.

Analizar los datos de la tasa de natalidad permite encontrar tendencias y hallar posibles problemas sociales o también indicadores de mejoría en la ciudadanía. Por ejemplo, las bajas pueden ser vistas como señal de mayor prosperidad a nivel nacional o individual, ya que las personas con mejores finanzas pueden planificar el tamaño de sus familias para mantenerse económicamente mejor. Asimismo, menos nacimientos pueden indicar un mejor acceso a medidas de anticoncepción.

Sin embargo, los indicadores no hablan solamente de progresos. Los números también pueden reflejar que las personas más pobres no tienen hijos, precisamente porque no tienen una buena oportunidad para hacerlo. Asimismo, podría tratarse de no querer interrumpir sus trabajos, ya que al querer formar una familia se puede frenar la carrera, sobre todo de las mujeres.

Temores por baja natalidad

Entre las principales preocupaciones sobre la reducción de nacimientos en Estados Unidos está la potencial crisis que enfrentan las sociedades cuando tienen muchos adultos mayores y pocos jóvenes, es decir que una fuerza laboral reducida debe sustentar y cuidar a una población vulnerable que seguirá envejeciendo.

Eso, por ejemplo, sucede en países como Japón, que marcó recientemente un mínimo histórico de natalidad en su territorio. En años previos a la pandemia del COVID-19, la tasa disminuía constantemente en el país, salvo por un pequeño incremento en 2014. Como figuran en los datos, en 2019 se registró una caída al 11,4 por 100.000, para luego seguir la bajada en 2020 a 11.

El número de nacimientos en Estados Unidos disminuyó a 3.661.220 en 2022, comparados con los 3.664.292 del 2021, según los CDC. Esto representó un descenso leve.

Un informe de Brookings Institution sostuvo que la estabilización de la tasa durante la pandemia de COVID y los últimos datos de 2022 pueden ser tan solo una “desviación a corto plazo de una tendencia en curso de importancia considerablemente mayor”. Desde esa perspectiva se mantiene el temor a que los nacimientos continúen a la baja.