No a la monotonía: 6 detalles a tener en cuenta con la pareja

Llevar tiempo juntos puede ser una ventaja si pensamos que el tiempo es un aliado a la hora de estrechar vínculos. No obstante, también corremos el peligro de caer en la monotonía y la rutina, altamente peligrosas para una relación.

Por eso, no está de más tener, de vez en cuando, detalles con nuestra pareja. Así, conseguiremos romper con el día a día demostrando que le apreciamos y no damos nada por sentado.

En este artículo, te proponemos 6 detalles para tener con tu pareja y reavivar la relación.

La monotonía

El amor debe cuidarse pues de lo contrario, puede llegar a marchitarse. Por esa razón, los años juntos no son ninguna garantía de que una relación vaya bien. Es necesario esforzarse por mantenerla saludable, por no caer en la rutina.

En efecto, es importante demostrar a la otra persona que, a pesar de los años, seguimos sintiéndonos afortunados de tenerla a nuestro lado y de que la relación es nuestra elección consciente, y no resultado de la inercia del tiempo.

Por esa razón, es importante tener detalles con nuestra pareja. En este artículo, te proponemos 6 para que los pongas en práctica y logres romper con la rutina y la monotonía.

Besos y abrazos

Puede que después de tiempo juntos os apetezcan menos las muestras espontáneas de cariño. Sin embargo, son un ingrediente esencial en una relación. Además, el contacto físico (como puede ser un abrazo) aporta beneficios en muchos sentidos:

Reduce el estrés y la ansiedad.

Mejora el estado de ánimo.

Genera confianza y seguridad.

Eleva la autoestima.

Asimismo, aporta otros beneficios sobre la salud como reducir la presión arterial, mejorar el sistema inmunitario o beneficiar la salud cardiovascular.

Son los pequeños gestos los que pueden romper con la rutina diaria. No es necesario hacer algo extravagante o muy diferente. Sencillamente, abrazos y besaos. ¡Sorprende con un beso espontáneo y por ninguna razón en especial! Mantened vuestros cuerpos y mentes en contacto.

Un clásico de los detalles para no caer en la monotonía: Una nota inesperada

Otra buena idea para romper la rutina y sorprender a nuestra pareja con una muestra de amor es escribir una bonita frase declarando nuestros sentimientos y esconderla en algún lugar. Puede que no te parezca algo importante, pero justamente son los pequeños detalles los que marcan la diferencia.

Puedes dejarle un post-it en el frigorífico recordándole lo maravilloso o maravillosa que es. Asimismo, puedes introducir una pequeña nota en uno de sus bolsillos para que, cuando se de cuenta, pueda leer qué afortunado te sientes de tener a esa persona a tu lado.

Respeta el espacio personal y el tiempo de cada uno

No es necesario pasar todo el día juntos, especialmente cuando no es lo que apetece. Que necesites tiempo para ti mismo o que lo necesite tu pareja, no significa que no quiera la relación.

Por el contrario, para que una relación sea saludable, ambos debéis dedicaros tiempo también a vosotros mismos. En esos momentos podéis dedicaros a vuestro pasatiempo favorito, a relajaros y descansar escuchando música, a hacer algún deporte, etc.

Además, es importante echarse de menos, refrescando así la relación. De este modo, cuando os reunáis de nuevo, tendréis más ganas de estar el uno con el otro.

La caja de los recuerdos

Es también una buena idea preparar una caja con todos vuestros recuerdos. En ella, puedes incluir fotos u objetos relacionados con vuestra relación desde el día en que comenzó, como entradas de cine, billetes de viaje o algo especial.

Luego, podéis sentaros juntos a mirar esos recuerdos. Es una forma fantástica de recordar por qué os enamorasteis y todo lo que habéis vivido juntos. Sin duda, os ayudará a salir de la rutina y estrechar vuestro vínculo incluso más.

¡Una carta en el buzón!

Imagina volver del trabajo y abrir el buzón de tu casa. Seguramente esperas publicidad y facturas, nada más, lo de siempre.

Sin embargo, ¿imaginas encontrar en el buzón una carta personal? ¿Y si esa carta, además, es de la persona con la que llevas tanto tiempo expresándote qué importante eres para ella y qué profundos y verdaderos son sus sentimientos?

Sin duda, se trata de una buena forma de romper la rutina y alegrar el día para, incluso, mejorar la autoestima de nuestra pareja.

Mensaje en el espejo

Cuando te duchas, el cristal del espejo se empaña. En ese momento, puedes escribir algún mensaje de amor a tu pareja como “te quiero” o “que tengas un día fantástico”, la elección es tuya.

Luego, cuando acabes en el baño, el vaho del espejo desaparecerá y el mensaje no podrá leerse. Sin embargo, cuando sea el turno de tu pareja y se duche o bañe, el vaho volverá a empañar el cristal y mostrará el mensaje. Será, indudablemente, toda una sorpresa que le arrancará una sonrisa.

Finalmente, para no caer en la monotonía…

Como puedes comprobar, es cuestión de tener imaginación y sorprender. Se trata de que, al menos un día, haya sucedido algo diferente, algo que ayude a refrescar la relación, a recordar a la otra persona que conscientemente la amamos y deseamos estar con ella. Recuerda: los detalles marcan la diferencia.