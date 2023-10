¿Quién es el piloto que trajo a Lionel Messi al país?

lunes 09 de octubre de 2023

Lionel Messi revolucionó el Aeropuerto de Ezeiza con su llegada al país para afrontar los compromisos de la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas. Todas las cámaras enfocaron a la Pulga ni bien se abrió la puerta del vuelo privado, a eso de las 7.33, pero pocos se percataron de un pequeño detalle: el curioso piloto que bajó detrás del 10.

¡HOLA, LEO! Messi ya está en Argentina para disputar la doble fecha de Eliminatorias con la Selección. pic.twitter.com/VZBlzR1PbL — TyC Sports (@TyCSports) October 9, 2023

Antonio Laje, el experimentado periodista, fue uno de los principales artífices del arribo de Messi, quien volvió a jugar en la caída de Inter Miami por 1-0 ante Cincinnati tras su lesión, Thiago Almada y Facundo Farías. Todo para afrontar los partidos contra Paraguay (12/14) y Perú (17/10), correspondientes a la tercera y cuarta fecha del certamen, respectivamente.

Laje es piloto comercial desde 2017 y, además de su rol en América 24, dedica su vida a pilotar aviones ejecutivos o sanitarios. Cada tanto, a través de sus redes sociales, el conducto del noticiero BDA Extra comparte la intimidad de su rol en el aire, tal como lo hizo con Susana Giménez.

"Mucha gente sabe que soy piloto, pero no te relaciona hasta que no te ve en acción”, reconoció Antonio en ese entonces. Y recordó: "Susana me preguntó: '¿Venís a Punta del Este?’. Pensaba que era pasajero y le dije, ‘sí, vengo a llevarte’".