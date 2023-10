Got Talent Argentina: una original reversión de “Muchachos" sorprendió al jurado

lunes 09 de octubre de 2023

Todas las noches desfilan por el escenario de ese reality, una infinidad de artistas de todas las edades, que luchan por hacerse un lugar en Got Talent Argentina. La participante Aldana Ledesma sorprendió a todos con su versión única de Muchachos, la canción que se convirtió en el himno de la hinchada argentina durante el Mundial de Qatar 2022.

Emir Abdul Gani, uno de los jueces, elogió la originalidad de la propuesta: “Me pareció súper original la propuesta, hasta la mitad fue increíble, y después empezaste a sonar extraño. Lo importantes es que te hayas animado a hacer algo original”. La Joaqui también tuvo palabras de aliento pero con algunas críticas: “Tenés un vozarrón, tenés todo para lograr cosas muy hermosas, pero se me volvió un poco repetitivo”.

Por su parte, Abel Pintos ofreció una crítica constructiva: “Es una idea, las versiones son eso, y a veces se quedan a mitad de camino, pero eso no quiere decir que uno no pueda seguir trabajándolas. La interpretación no me gustó, tenés un instrumento lindo, tenés una linda voz, si trabajas mucho podés llegar a cantar muy bien, y sos muy carismática”.

A pesar del aplauso del público, el jurado decidió no avanzar con Aldana Ledesma a la siguiente fase del concurso. De este modo, Muchachos, aunque fue uno de los momentos más destacados de la noche, no fue suficiente para asegurarle un lugar en la próxima etapa del reality show. La actuación de Aldana se convierte así en un ejemplo de cómo incluso las interpretaciones más audaces y originales pueden dividir opiniones y dejar a los jueces en un dilema sobre el futuro de los posibles talentos.

La noche de Got Talent Argentina comenzó con una actuación que dejó al jurado también con opiniones divididas. Alexandra Bangert, fue la primer participante en subir al escenario, eligió interpretar “Back to Black” de Amy Winehouse, en una performance que, aunque llena de personalidad, no logró el consenso entre los especialistas.

“Personalmente me pasó que tenés una voz muy linda, pero que quizá los gestos no coordinaban con tu voz, por eso no pude conectar con tu propuesta”, manifestó Emir. La Joaqui expresó sentimientos encontrados: “Me encantó tu voz y cómo la cantaste, pero tengo sentimientos encontrados con la interpretación. Tenés que sonar como vos y no necesitás sonar como nadie más para funcionar”.

Flor Peña, la última en dar su devolución, ofreció un consejo práctico a Alexandra: “Te recomendaría actuar contra el espejo”. A pesar de las satisfactorias devoluciones, Alexandra Bangert logró avanzar a la siguiente etapa del concurso tras la votación del jurado.

Luego, Octavio y Augusto Garramón, dos gemelas con un talento innato para el baile, se subieron al escenario y dejaron una impresión duradera tanto en el público como en el jurado. Su actuación, llena de virtuosismo y sincronización, recibió comentarios positivos de todos los jueces.

La Joaqui no pudo ocultar su asombro: “Me sorprende que sean autodidactas, me encantó esa conexión, hermoso lo que hicieron”. Abel Pintos se sumó a los elogios: “Me gustó mucho”. Flor Peña, por su parte, destacó: “Tienen mucho talento. Cuando hay un talento que es un don, es la obligación llevarlo hasta las últimas consecuencias. Se les nota que realmente lo llevan muy adentro lo que hacen, estudien viejitas, no les queda otra. Pero denle duro y parejo, que pueden llegar lejos”.

Emir, el último juez en dar su opinión, también tuvo palabras de aliento: “No tengo casi nada malo que decir, porque es muy difícil hacer las variaciones que hicieron de manera homogénea, los aplaudo de mi parte. La propuesta me gustó, si llega a haber una próxima instancia haría algo más para mostrar su esencia, porque tienen una muy particular las dos”. Con el respaldo unánime del jurado, se perfilan como una de las actuaciones a seguir en las próximas etapas del concurso.