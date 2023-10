Salta sin combustibles

lunes 09 de octubre de 2023

La falta de nafta súper e Infinia en las estaciones de servicios del departamento de Güemes (Salta) generan preocupación en la población local, si bien un elevado porcentaje utiliza gas en sus vehículos, especialmente los remises tanto locales como compartidos, lo que evita que haya un parate total de algunas actividades, muchos automóviles y camionetas hacen uso solo de nafta.

La estación de servicios ubicada sobre calle teniente Ibáñez esquina San Martín desde hace tres días que no cuenta con combustibles en sus tanques subterráneos, solo la promesa que en cualquier momento llega el camión para una reposición, una espera que se hace interminable.

El Jagüel, la estación de servicio ubicada sobre ruta nacional 34, tampoco cuenta con combustible, y en igual situación se encuentra la estación de servicio de Campo Santo.

Sobre esta problemática del combustible, Raúl Martínez, quien cuenta con una empresa de camiones de transporte, manifestó: "Yo vengo sufriendo esta situación desde hace dos meses, a veces hay combustible y otras no, pero en esta última semana se agudizó todo, yo debo trabajar, no puedo tener a los camiones y a los choferes parados, los envíos con dinero para que carguen donde encuentren nafta, si tienen que hacer largas filas o quedarse demorados por todo un día para cargar lo tendrán que hacer, porque de lo contrario no llegan a destino".

Sobre este problema, un vecino que cuenta con un automóvil que no utiliza gas expresó: "Me perjudica no poder sacar el auto, pero me da mucho miedo las razones por las que no hay combustible, algunos dicen que lo están escondiendo, esperando una gran suba, cuánto va a aumentar para que todo se normalice es algo que realmente me preocupa".

Poco gasoil

Los carteles en las estaciones de servicio del Valle de Lerma comenzaron a rotar, informando sobre la falta de ciertos tipos de combustible de manera intercalada. Además de los conocidos conos de color naranja brillante, que solían bloquear algunas áreas de carga, ahora señalan la presencia de problemas inminentes con algunos combustibles.

La nafta súper y el gasoil no se encuentran en las estaciones de YPF por algunos días, mientras que la Shell por ahora no tiene ese problema. Son las dos empresas que operan en la zona. Cada semana los carteles "No hay súper" o "sin gasoil" son más recurrentes en el Valle de Lerma. El gasoil preocupa por la producción local.

"Es época de plantaciones y las cosas se ponen jodidas si no aparece el combustible", se quejó un productor de la zona de Rosario de Lerma. A pesar de la carestía de estas variedades los automovilistas que tuvieron la oportunidad de llegar a las estaciones de servicio de la zona optaron por abastecerse con la versión Infinia para asegurarse el suministro.

El norte, complicado

En el departamento San Martín hay mucha escasez de naftas y la única en stock es la Infinia de YPF, que cuesta $70 más el litro. La razón sería que el acuerdo de congelamiento de los precios vence el 30 de octubre y al día siguiente aumentarían un 30%. No se trata de una maniobra especulativa de los propietarios de los surtidores sino que a ellos les restringen los envíos. En Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza la nafta súper dura solo unas horas en las estaciones de servicio. /El Tribuno de Salta