Sergio Massa aseguró que si llega a la Presidencia rediscutirá el acuerdo con el FMI

Massa volvió a cuestionar a "la gente con traje y gemelos que cuando evade impuestos le están afanando a los jubilados y restando recursos para las pymes que necesitan producir".

"Van al Tribunal Fiscal y le deben US$5.000 millones a la Argentina", sentenció el candidato oficialista.

También advirtió sobre los riesgos de dolarizar las tarifas de servicios públicos y eliminar los subsidios al transporte público.

"Si sacan los subsidios el boleto de tren va a salir $1.100 y el de colectivo $920. Y si dolarizan las tarifas, los jubilados pasarán de pagar $4.000 de luz a $24.000", explicó el jefe del Palacio de Hacienda.

En cuanto a su propuesta para ofrecer créditos hipotecarios, adelantó que se está "cerrando un acuerdo con bancos y entidades financieras para que a partir del 1 de enero del año que viene se puedan gestionar sobre la base de la actualización del Índice de Variación Salarial".

El Gobierno pasó todos vencimientos con el FMI para después de las elecciones

Argentina tenía pendientes tres pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) que vencían en octubre pero gracias a un mecanismo disponible en la organización financiera logró unificar todas las instancias y aplazar la fecha para después de las elecciones 2023.

El Ministerio de Economía cuyo titular es Sergio Massa, dispuso que los U$S 2.580 millones que debía pagar el país durante este mes serán abonados en una sola vez después del 22 de octubre, informó el sitio C5N.com.

De acuerdo al cronograma vigente, la primera fecha de octubre para el pago de la deuda con el FMI era el viernes 6, cuando debían abonarse U$S 1.274,4 millones; luego tocaría pagar U$S 637,2 millones el 12 de octubre, y por último U$S 669,9 millones, el 30 de octubre.

Esta medida es idéntica a las empleadas en junio y julio pasados. Argentina pagó en agosto de 2023 con yuanes del segundo tramo del SWAP con China y tras cerrar un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Desde entonces el país accedió a otro desembolso por parte del FMI, que todavía está disponible para cancelar la deuda que vencerá a fin de mes, después de las elecciones en las que es candidato, entre otros, el ministro de Economía, Sergio Massa.