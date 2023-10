Israel negocia un gobierno de emergencia y crece la presión por una ofensiva terrestre en Gaza

martes 10 de octubre de 2023

De ahora en más, todo va a ser peor. Algo se quebró en Israel tras la brutal irrupción de Hamas en las poblaciones cercanas al militarizado vallado fronterizo con la Franja de Gaza. No solo quedó condicionado el premier Benjamin Netanyahu, cuyo poder estará cementado por un futuro gobierno de unidad que extendería su supervivencia en el poder para evitar una mayor muestra de debilidad ante el enemigo. También llevó al pueblo israelí a una nueva realidad devastadora: su país es vulnerable. No es un feudo inexpugnable contra el terrorismo.

Ahora, todo es posible. Gaza está bajo bombardeo y asedio total. No entran alimentos ni combustibles y se ha cortado el suministro eléctrico. También ahí mueren ahora civiles inocentes, entre ellos 78 niños, según Save The Children. Grupos armados se infiltran desde el Líbano, donde Israel bombardea la frontera contra posiciones del Hezbolá, el gran socio de Irán. Hamas se agazapa, pero sigue lanzando misiles contra Jerusalén y muestra al mundo que el terror es su gran aliado. No hay negociación posible.

En este contexto de guerra, una eventual ofensiva terrestre del ejército israelí sobre Gaza es hoy un escenario más que probable. Allí están retenidos más de un centenar de rehenes. El futuro, a ambos lados del vallado de una frontera siempre en disputa, puede ser una pesadilla de la que será difícil despertar.

“La sensación es que la magnitud de los ataques y las respuestas israelíes anuncian que el conflicto va a seguir recrudeciendo y lamentablemente vamos a ver que la mayoría de las víctimas van a ser civiles”, dijo a TN el analista internacional Paulo Botta, especializado en Medio Oriente e Irán.

Gobierno de unidad israelí para sostener un poder que se tambalea tras su estrepitoso fracaso

Netanyahu prometió este lunes que la respuesta de Israel al ataque de Hamás “cambiará Medio Oriente” para siempre.

”Sé que han experimentado momentos terribles. Lo que experimentará Hamás será duro y terrible. Estamos ya en medio de la batalla y solo acabamos de empezar”, dijo en una reunión con políticos israelíes del sur del país. ”La nación hará todo lo que está en sus manos para ayudarlos. Les pido ser fuertes, porque vamos a cambiar Medio Oriente”, indicó.

Pero su poder está hoy muy condicionado. Su estrepitoso fracaso para prever y contener la brutalidad de Hamas marcarán probablemente el fin de su carrera política a corto o mediano plazo. Mientras arma su estrategia bélica, Netanyahu negocia contrarreloj un gobierno de unidad nacional en tiempos de guerra. Pero la oposición pone condicionamientos.

El líder del partido Azul y Blanco y exministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que solo se sumará al gobierno si se le permite influir en la dirección del conflicto. Quiere integrar el gabinete de guerra. Lo mismo exigieron otros importantes dirigentes como Avigdor Liberman (Israel Beitenu) y Yair Lapid (Yesh Atid). La conformación de un gobierno de emergencia es solo cuestión de horas, aunque la negociación no es fácil.

Para Botta, “la polarización que ha tenido la política israelí en el último año seguramente va a verse superada en el corto plazo. El discurso de Netanyahu para anunciar que el país está en guerra va a posicionar a la mayoría de la sociedad junto al gobierno, pero la historia israelí nos muestra que aquellos líderes con fama de duros que han sufrido este tipo de situaciones con hechos imprevistos han terminado sus carreras, como Golda Meir en la guerra del Yom Kippur en 1973, o Menájem Beguin, con la invasión del Líbano en 1982″, afirmó.

“Posiblemente suceda lo mismo con Netanyahu. Una vez pasado el peligro inminente, va a haber consecuencias políticas”, apuntó.

Hoy Netanyahu es señalado por el pueblo israelí y la oposición como el gran culpable del fracaso ante el brutal ataque de Hamas. No solo la inteligencia militar, considerada una de las más eficientes del mundo, no tuvo conocimiento de la preparación del plan, sino que además los palestinos cruzaron las vallas fronterizas sin resistencia armada alguna. La masacre que siguió después marcó un propio 11 de septiembre para la historia de Israel.

Unidad en la emergencia y las presiones de la derecha

De ahora en más, Israel va a mostrar unidad y sobre todo fuerza. Pero esta vez Netanyahu deberá lidiar con la daga que significa el más de un centenar de rehenes capturados por Hamas. En 2006, el secuestro del soldado Gilad Shalit se convirtió en una obsesión nacional. Después de infinidad de bombardeos a Gaza, finalmente Israel accedió a liberar a 1000 prisioneros palestinos a cambio. En el medio habían pasado 8 años. Hoy, un escenario similar parece improbable.

“Esto hará las cosas más complicadas”, resumió Michael Milstein, exjefe del departamento palestino de la Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel. La inteligencia militar jamás pudo localizar a Shalit. Ahora el problema se multiplica por más de 100.

Yaakov Amidror, ex asesor de seguridad nacional de Netanyahu, afirmó: “No sabemos dónde están escondidos los rehenes. Entonces el ejército tendría que bombardearlo todo”.

El eventual nuevo gobierno de emergencia deberá analizar cuál será la estrategia. Gayil Talshir, politólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo que “los radicales y extremistas (de derecha aliados de Netanyahu en el gobierno) quieren arrasar Gaza”.

Esta posición fue expuesta por el poderoso ministro de Finanzas, el líder de los colonos Bezalel Smotrich. Según The Times of Israel, exigió que el ejército “golpeara brutalmente a Hamás y no tomara en consideración el asunto de los cautivos. En la guerra hay que ser brutal. Necesitamos asestar un golpe que no se ha visto en 50 años y acabar con Gaza”, afirmó.

El dilema está abierto. Sea cual fuere la decisión final, la escalada de la guerra es inevitable./ TN