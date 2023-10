Orsi- Gómez: "en 18 minutos nos pasó todo lo que nos pasó ene estas fechas"

martes 10 de octubre de 2023

Atlético Tucumán no la pasó bien en el primer tiempo, pagó caro sus errores y perdió 3 a 1 con Vélez en el José Amalfitani. El elenco tucumano dejó pasar la posibilidad de meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Tras el doloroso 3 a 1, la dupla se dio unos minutos para hablar con la prensa. "Nos llegaron tres veces en 20 minutos y nos hicieron tres goles, son cosas del fútbol”, dijo Orsi antes de abandonar el José Amalfitani. Y agregó: “El Atlético que queremos y por el que trabajamos es el que se vio en el segundo tiempo".

El técnico fue más allá, "Todos los planteles tienen desatenciones, pero no siempre se pagan todas con gol en contra. En el segundo tiempo hubo rebeldía en una cancha difícil y con un resultado difícil, si hacíamos el gol que sacó Gómez, podíamos ir por la épica".

Por su parte, Gómez bancó a sus dirigidos, y afirmó que "lo que lograron estos chicos es impresionante y no es fácil, pero no es de la forma del primer tiempo". "Así no lo conseguimos. La situación me da bronca, ellos lo saben. No se hizo ningún cambio y fueron los mismos jugadores los que cambiaron la imagen en el segundo tiempo”, destacó.

Para finalizar, luego lanzó: “Nos vamos a hacer cargo de lo que pasó y trabajaremos para cambiar".