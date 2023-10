Día de la Salud Mental: qué aconsejan los expertos de Harvard

martes 10 de octubre de 2023

El Día Mundial de la Salud Mental se celebra el 10 de octubre de cada año. La efeméride fue propuesta por la Federación Mundial para la Salud Mental y apoyada e instaurada por la Organización Mundial de la Salud.

1 de cada 8 personas en el mundo padece algún problema de salud mental y cada vez más adolescentes y jóvenes son víctimas. “Los trastornos mentales afectan a 1 de cada 7 adolescentes en todo el mundo, y la depresión se perfila como la principal causa de enfermedad y discapacidad entre ellos”, agregó el máximo ente internacional.

La OMS también se sumó a la propuesta que enfatiza la importancia que tiene la salud mental en el desarrollo y en el bienestar general de cada una de las personas. En este sentido, desde la OMS definen a la salud como el “estado de completo bienestar físico, mental y social” y “no solamente (de) la ausencia de afecciones o enfermedades”.

4 consejos de Harvard para una buena salud mental

De acuerdo con Harvard Pilgrim Health Care, estos consejos ayudarán a tener una mejor salud mental. Además, algunos de ellos fueron reforzados por UNICEF, centrados en los chicos:

1. Practicar la autocompasión. Según Harvard, “se trata de ser interiormente comprensivo y amable frente a los contratiempos, una reacción que comúnmente extendemos a amigos y familiares, pero que solemos olvidar cuando se trata de nosotros mismos”. Mientras que desde UNICEF sumaron: “Te recomendamos ser flexible con lo que se te presente, prioriza tu bienestar al tomar decisiones, encuentra tu propio propósito y aquello que te ilusiona, se autocompasivo y tente mucha paciencia”.

2. Establecer y mantener límites. Son un aspecto importante para proteger el bienestar emocional, según Harvard. “Cuando se respetan los límites, las personas se sienten seguras, cómodas y respetadas. Por eso son tan cruciales para mantener relaciones saludables y para mejorar y fortalecer las relaciones que más significan para nosotros”, afirman.

3. Practicar el perdón. “Aferrarse a sentimientos fuertes y negativos (ira, resentimiento, decepción) puede ser una carga muy pesada, tanto que puede provocar depresión crónica, ansiedad y estrés. Dejar de lado los malos sentimientos y habilitar espacio para la comprensión, la compasión y la empatía puede ayudar a generar tranquilidad y avanzar en un espacio mental más saludable. Sin embargo, en muchas situaciones, el perdón puede ser un proceso complicado y más fácil de decir que de hacer. Escribir un diario, hablar con un ser querido o incluso con un terapeuta puede ayudar a seguir adelante”, recomiendan en Harvard.

4. Pedir ayuda. “Si se siente abrumado, estresado, deprimido o ansioso, recuerde hablar y apoyarse en quienes lo rodean: familiares, amigos, colegas. Si pedir ayuda es una fuente de malestar y no está seguro de cómo obtener la ayuda que necesita, tenga en cuenta que existen profesionales de la salud que pueden brindar apoyo”, aconsejan. Mientras que, desde UNICEF se refirieron a los chicos y destacaron: “Si no puedes manejar tú solo una emoción o ha permanecido mucho tiempo, debes pedir ayuda de un adulto en quien confíes pues no siempre debes poder con todo. Cuando encontramos apoyo y ayuda en alguien más, estamos permitiéndonos encontrar soluciones, y disminuir nuestra vulnerabilidad”.