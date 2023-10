Lola Morán reveló que padece una enfermedad que no tiene cura ni tratamiento

martes 10 de octubre de 2023

Lola Morán, la actriz argentina conocida por su participación en diversas producciones televisivas, compartió recientemente información delicada acerca de su estado de salud. Utilizando la plataforma de TikTok como medio de comunicación con su audiencia, reveló el padecimiento que la aleja de las actividades que más ama, y detalló los procedimientos a los que debió someterse.

Todo comenzó con un video en el que contaba que estaba viajando a Suiza a ver a una amiga con la que había comenzado a frecuentarse en momentos en que se había instalado en España. Con una amplia sonrisa y satisfacción, valija en mano caminando por el aeropuerto, Lola detalló: “Todavía no caigo, me estoy yendo a Zurich al cumpleaños de Elektra, y quiero decirles que en este momento de mi vida estoy pobre, pues la operación me salió demasiado cara y todavía la estoy pagando, pero Elektra me pagó los pasajes para irme a su cumpleaños, ¿quién no quería tener una sugar friend así?”, relató.

Sirigomielia

Tras ser consultada por sus seguidores a qué se debió la operación, relató: “Tengo una enfermedad que tardaron mucho en diagnosticarme y demás porque es muy extraña. Se llama Siringomielia, no tiene cura ni tratamiento y es un quiste dentro de la médula espinal. Me hicieron una operación en la espalda en febrero para detener el avance la de enfermedad. Básicamente, si ese quiste sigue creciendo, termina dañando la médula espinal y puedo quedar parapléjica, cuadripléjica”.

Según relató la actriz, la enfermedad le produce muchos dolores, además de la complejidad que lleva explicar el tipo de operación que debió realizársele: “No lo cuento mucho porque es algo un poco... no sé si personal, me da cosa andar contando esto por acá, que siento que es algo muy íntimo y bajón, pero bueno, adelante como siempre”.

Además, en un video posterior, la actriz respondió a preguntas de sus seguidores sobre si podría continuar con su vida deportiva, a lo que respondió: “Me imposibilita hacer deportes, no puedo hacer nada, ni yoga, ni pilates, nada. Tengo dolor 24/7 y no logran quitarme el dolor. No solo me imposibilita a la hora de hacer actividad física, sino que me imposibilita a diario. No hacer actividad física es lo de menos, porque sentir dolor todo el tiempo es lo peor. Tampoco puedo actuar, por eso también hace mucho tiempo no actúo, pero bueno, vamos a seguir buscando aunque sea una solución para el dolor y tener la mejor vida que pueda”.

“Sigo con esperanza de que me ayuden con el dolor y no pienso parar hasta acercarme a una solución. Se me hace muy difícil contarles todo esto, pero bueno, acá estoy”, cerró en otro de los mensajes respondiendo las consultas de sus seguidores, que a diario esperan novedades respecto de su salud y del tratamiento que se encuentra realizando para poder aliviar los dolores.

Agradecimiento

Con la voz entrecortada, relató: “Gracias por sus mensajitos de amor, y por acompañarme y bancarme, y a los que se quedaron ahí a pesar de tener que cambiar mi contenido y mi todo, les agradezco muchísimo, y por la paciencia de que durante estos tres años casi no les conté nada. Sigue siendo muy complicado para mí contar esto, sobre todo así, tan expuesta, pero al final quiero que las redes, o al menos las mías, sean transparentes y no superficiales”.

Respecto del presente, casi en llanto y luego de cortar las tomas de video porque su voz se perdía, aclaró: “Tengo días mejores, días peores, muchas veces junto fuerzas para salir a grabar, con todo, y sé que quizás si ven solo mi Instagram nadie pensaría que me está pasando esto, pero quiero ser sincera y quiero que sepan lo que estoy pasando, y espero que a raíz de poder empezar a hablar de lo que me pasa, ayudar a alguien, llegar a alguien, porque tengo una voz y unas redes sociales que quiero usar. Los quiero, por acompañarme, por sus mensajitos, por todo”, cerró.

Lola Morán inició su carrera en el mundo de la actuación tras recibir formación en la escuela de Cris Morena y participó en la serie 100 días para enamorarse, donde interpretó un papel que involucraba una relación amorosa complicada. Posteriormente, trabajó en la producción Mi hermano es un clon, junto a Nicolás Cabré.

A pesar de su creciente éxito en la industria del entretenimiento, optó por dedicar tiempo a viajar y participar en competencias de deportes extremos. Había explorado varios destinos en América, desde Perú hasta los Estados Unidos, antes de embarcarse en una aventura por Europa. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 interrumpió abruptamente sus planes, especialmente en España, uno de los países más afectados durante la primera ola del virus. Tras la disminución de las restricciones, la actriz había retomado su estilo de vida activo y aventurero.