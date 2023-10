Este fin de semana se corre El Desafío de los Lagos en Catamarca

martes 10 de octubre de 2023

Organizado por la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Los Altos, en Catamarca, el 14 de este mes –desde las 16- se concretará el Desafío "Los Dos Lagos".

Se trata de una competencia de Rally Bike que unirá La Viña (Paclín) y La Cañada (Aliliján), a través de 50 Km.

Además, habrá una distancia de cicloturismo de 28 Km.

Las categorías que competirán

Sub 23, Elite, Master A, Master B, Master C, Master D, Damas Juveniles, Damas Elite, Damas Master A, Damas Master B, Damas Master C y Damas Master D.

NO COMPETITIVAS, Largada a las 15.30 Hs.

Varones Promocionales A (Hasta 35 años), Varones Promocionales B (36 A 49 años), Varones Promocionales C (Desde 50 años), Cadetes, Menores, Damas Promocionales A (Hasta 34 años), Damas Promocionales B (35 A 50 años), Damas Promocionales C (Más 50 años), Damas Cadetes y Cicloturismo.

De premiación se prevé efectivo a los cinco primeras posiciones de las categorías: Elite/Sub23, Master A, B, C, D, y Damas Master.

Además, habrá trofeos a las cinco primeras posiciones de cada una de las categorías; sorteo de regalos de sponsors; y en cicloturismo se entregarán medallas finisher.

Por informes, consultar al Tel. 3834510951 e inscripciones hasta el 10 de octubre en www.lecgo.net/doslagos. /El Ancasti