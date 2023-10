Por qué Paul Mescal será el nuevo Gladiador

martes 10 de octubre de 2023

Hace apenas unos meses, Daria Cercek, codirectora de Paramount, reveló a Variety que el elemento clave que persuadió a Ridley Scott para seleccionar a Paul Mescal como protagonista de Gladiador 2 fue solo uno: sus abdominales. “Hemos encontrado a nuestro hombre”, habría declarado el afamado director tras asistir ambos a una función teatral, donde el actor causó sensación entre la audiencia femenina debido a su torso descubierto. Sin embargo, Scott parece querer matizar esa curiosa versión sobre la elección del actor.

¿La nueva razón? Su protagónico en la serie Normal People (2020). “No es mi tipo de programa, pero vi cuatro episodios seguidos y solo pensaba: ‘¿Quién demonios es este?’”, dijo en una reciente entrevista con GamesRadar. La emisión del drama psicológico, al parecer, coincidió con la fase de redacción del guion ya que confesó que, mientras ultimaban los detalles, él “seguía pensando en Paul”.

Con 27 años, Paul Mescal recibió su primera nominación al Óscar en la categoría de "mejor actor" durante la ceremonia del 2023.

Un reinicio esperado

En la nueva secuela, Mescal interpretará a Lucius, el sobrino del emperador Cómodo, quien fue el antagonista de Gladiador (Joaquín Phoenix). El personaje apareció en el primer filme como el hijo de Lucilla (Connie Nielsen) y ahora se mostrará como un adulto que, según la trama, ha seguido los pasos de Maximus en la arena del Coliseo.

El elenco de apoyo incluye otros grandes nombres como Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian), Denzel Washington (El justiciero, Hombre en llamas), Djimon Hounsou (Diamante de sangre), Joseph Quinn (Stranger Things, Juego de tronos), y May Calamawy (Moon Knight).

Estrenada en el año 2000, Gladiador fue un éxito tanto en taquilla como en crítica, ganando un total de cinco premios Óscar, entre los que se incluyen mejor película, mejor actor y mejor sonido; lo que añade una presión adicional sobre el nuevo largometraje. La producción inició en junio de 2023 en Marruecos, con filmaciones adicionales en Malta y el Reino Unido. Poco tiempo después, el rodaje fue detenido debido a la huelga de actores del sindicato SAG-AFTRA.

Pese al carácter indefinido del paro, la fecha de estreno de Gladiador 2 está prevista para el 22 de noviembre de 2024. Por lo pronto, su primera parte protagonizada por Russell Crowe, y recientemente remasterizada, está disponible en el catálogo de Netflix, Star+, Prime Video y Apple TV+.