Milei se defendió tras ser acusado de fomentar la suba del dólar blue

martes 10 de octubre de 2023

En medio de los cuestionamientos y las acusaciones de que fomentó la corrida cambiaria que llevó al dólar blue por encima de los $ 1000, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, se defendió de las críticas al sostener que su postura la viene "diciendo hace años".

"Somos el único espacio político con un plan concreto para evitar la hiperinflación. Hay que eliminar el Banco Central, rescatando Leliqs y base monetaria; reducir fuertemente el gasto público, bajar impuestos, desregular y abrir la economía", escribió Milei en Twitter mientras llueven acusaciones desde el Gobierno y también de Juntos por el Cambio.

Y agregó: "Cualquier otra cosa nos lleva a ser la villa miseria más grande el mundo. Lo venimos diciendo hace años".

El economista, que fue el candidato más votado de las PASO, es blanco de críticas de distintos sectores de la política y también empresarios por haberle recomendado a los ahorristas que no renueven los plazos fijos en pesos. "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, esas basuras no pueden valer ni para abono", fue la respuesta de Milei que encendió la polémica y lo puso en el centro de las acusaciones.

El dólar blue, que este martes cruzó la barrera de los $ 1000 y alcanzó su máximo histórico, tensó aún más la corrida cambiaria que se acentúa desde las PASO y a menos de dos semanas de las elecciones generales del 22 de octubre. Uno de los primeros en apuntar contra Milei fue el ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, quien lo calificó de "irresponsable".

"No les importa la gente, sólo les importa una frase atractiva para generar un título en los medios. Estamos ante una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en el mañana", lanzó Massa este lunes cuando el blue superaba los $ 900 y parecía no tener freno. Enfático, siguió: "Agitar, decirle a la gente 'saquen los depósitos' de manera irresponsable... Cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo. Esa irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño al gobierno le hace daño a millones de argentinos".

También lo cuestionó Patricia Bullrich. La candidata de Juntos por el Cambio primero criticó a Massa, a quien definió como un "pirónamo" que conduce al país a la hiperinflación, y después dijo que Milei era un irresponsable que fomentaba "la corrida cambiaria".

Pero las críticas, que repitieron dirigentes de todos los espacios políticos, también llegaron desde el sector empresarios.Las asociaciones de bancos se unieron para sacar un comunicado en el que pidieron responsabilidad. ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA salieron con uno comunicado conjunto luego de que Milei llamara a desarmar los plazos fijos y desprenderse de los pesos en medio de su cruzada dolarizadora.

Las entidades representan a los bancos extranjeros (ABA), a la banca pública y cooperativa (ABAPPRA), a la banca especializada (ABE) y y a los bancos de capital nacional (ADEBA). En el texto reclaman que "los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas". Y enfatiza: "Los candidatos deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras". /Clarín