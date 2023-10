Joaquín Furriel dio precisiones sobre su noviazgo con Guillermina Valdés

Al actor también lo consultaron sobre cuándo se produjo el primer encuentro con la expareja de Marcelo Tinelli. “Nos conocimos en el Lollapalooza -precisó-. Charlamos ahí un ratito. Yo ahí justo me tuve que ir a filmar afuera de Argentina, así que cuando volví, nos conocimos. Hace ya cinco meses de esto...”, compartiendo de esta manera un aspecto no conocido hasta aquí sobre su vínculo con la empresaria.

Con un tono pícaro, Furriel comentó: “Hoy cuento la magia, trucos no te doy”. De esta manera, no quiso brindar mayores detalles sobre su acercamiento inicial con Valdés. No obstante, reflejó la importancia de mantener la privacidad en su relación: “Estuvimos varios meses, hasta que hace poquitito decidimos resguardar la intimidad, que es algo que nos gusta mucho”.

Además, Joaquín subrayó la importancia de no mezclar -en su aspecto personal- ficción con realidad: “Para mí eso es muy importante. Le doy mucho valor. Además como mi laburo es la ficción, imaginate si yo empiezo a ficcionalizar mi vida, todo empieza a ser un poco esquizofrénico para mi manera de ser. Se me arma un quilombo...”.

Furriel explicó que ya había mantenido un contacto los hijos mayores de Guillermina, fruto de su relación anterior con Sebastián Ortega. “Los conocía de habérmelos cruzado también en el Lollapalooza. Y por supuesto que nuestros hijos son muy importantes para nosotros; ya los conocemos a los grandes...”, reflexionó.

Anteriormente, en una entrevista con Catalina Dlugi en La Once Diez, Furriel había asegurado: “Me relacionan ahora con Guillermina y está bien que lo hagan porque hace varios meses nos conocemos con ella y estamos en una relación”, confesando lo bien que se siente en este momento de su vida: “Me siento muy bien y estoy pasando por un momento muy lindo en mi vida”.

Fue Yanina Latorre quien, semanas atrás, anunció en LAM la primicia de la relación amorosa, que nadie siquiera sospechaba hasta entonces. “Mandé a hacer guardia (fotográfica) para ver si podíamos tener una imagen; no conseguí: se ve que hoy no se vieron. Él es Joaquín Furriel. ¡Bomba, eh!”, anunció la panelista, para acto seguido, acercar su opinión: “La pareja es hermosa por donde la mires. No sé si por la edad querrán tener más hijos, pero me encantan”.

Luego de las palabras de Yanina, los protagonistas de esta historia no habían hablado al respecto, ni para confirmar ni para desmentir la información. Finalmente Furriel -en diálogo con La Nación- reconoció el novizgo. “¿Son ciertos los rumores sobre tu relación con Guillermina Valdés?”, le preguntaron. “Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores y he estado con actrices: con Paola (Krum), que es la madre de mi hija; con Eva (De Dominici) y ahora, con Guillermina”, admitió.

Furriel también se explayó sobre los puntos de unión que tiene con Valdés. “Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no me siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida”, destacó.