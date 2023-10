¿Cuántos sueldos necesitás para comprarte un iPhone, notebook, zapatillas o una moto?

miércoles 11 de octubre de 2023

Las últimas semanas vienen siendo muy complejas, debido a que al Gobierno, el ancla inflacionaria se le está escapando más rápido de lo que esperaba. La temperatura de los dólares paralelos marca una brecha récord de 150%. A medida que se acercan las elecciones, el salario argentino medido en pesos convertidos a dólares no vale nada. Las medidas y bonos quedan en el pasado antes de cobrarlos. Los que tienen ingresos no formales y no constantes se están convirtiendo en pobres en forma más veloz.

Mientras que para los próximos meses se establecieron subas del salario mínimo vital y móvil antes que las mismas se pongan en práctica ya han perdido valor frente a la inflación y la devaluación del peso argentino frente al dólar en su cotización paralela.

El salario argentino, de mal en peor

Al comparar el poder adquisitivo del salario argentino respecto del resto de países de Latinoamérica para la compra de una computadora, o una par de zapatillas, o una moto o un iPhone veremos que estamos mal pero, a su vez, estaremos peor.

En la Argentina, con un salario mínimo de u$s150, un ciudadano de a pie necesita al menos 13 SMVM para comprar una computadora, en Brasil se necesitaría 9 (SMVM = u$s239), en Perú 8,8 (SMVM = u$s261), en Colombia 8 (SMVM = u$s287), en Chile 4,19 (SMVM = u$s550) y en Uruguay 4,20 (SMVM = u$s548).

Se necesitan 24 salarios mínimos para comprar una moto

Lo mismo podemos ver con el caso de una moto, en donde podemos observar que Argentina nuevamente está en el inicio del ranking, ya que se necesitan 24 SMVM para comprar una moto, en Brasil se necesita 16, en Perú 15, en Colombia 14, en Chile 7.3 y en Uruguay 7,4; mostrando así que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en Argentina son uno de los más pronunciados en comparación con otros países de Latinoamérica.

En este contexto, el gobierno nacional al ver esta situación decidió intentar ajustar a valores reales el Salario Mínimo Vital y Móvil pero con aumentos de entre el 6% y 8% mensualmente (en octubre será de $132.000, noviembre $146.000 y diciembre $156.000). Si se comparan estos aumentos con los datos de la inflación, veremos que nuevamente se quedan por detrás.

La inflación será de 2 dígitos mensual de acá a fin de año. Además, si vemos esta variable pero en dólares de acuerdo a los valores del futuros en Rofex, vamos a ver una situación más agravante todavía, en donde el Salario Mínimo Vital y Móvil se deteriora a lo largo del tiempo mostrando así que en octubre el valor seria de u$s139, noviembre u$s115 y diciembre u$s88 considerando el valor de oficial con una proyección al paralelo del 150 brecha actual hacia fin de año.

Finalmente, si hacemos el mismo ejercicio sobre los distintos bienes que se pueden adquirir en los próximos meses con un SMVM en dólares de acuerdo con los futuros de Rofex vemos que adquirir un iPhone en octubre van a hacer falta 17 SMVM y al finalizar el año se necesitarían 23 SMVM, mostrando así que con el ritmo de aumentos que estamos viendo, que aceleraran con la devaluación futura del peso frente al dólar, el poder de fuego del salario mínimo quedará muy desfasado nuevamente.

El salario se cobra en la moneda que se emite. Sin embargo, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en la disminución del ingreso real es endilgada a la falta de generosidad del empresario. Los sindicatos y gremios, en lugar de hacer marchas frente al Banco Central por hacerle perder valor al salario de sus representados, se asocian con los gobiernos omitiendo esto que muy bien saben y haciendo quedar a los políticos como los salvadores, a los empresarios como los especuladores mientras el trabajador es la real y única víctima de lamentable triangulación de poder.

Los argentinos adelantan compras

En las últimas semanas, los argentinos están adelantando las compras de lo que está a su disposición: bienes, dólares, activos financieros. Eso no es desgraciadamente porque piensan que su salario mejorará sino que tendrá un deterioro muy grande.

A su vez, en una economía que no genera empleo formal donde el ingreso informal y el cuentapropismo es cada vez mayor las consecuencias son muy negativas sobre un sector enorme de la población. El costo de oportunidad del dinero lo determina la tasa de interés nominal y hoy esta esa tasa por debajo de la inflación mensual. No es lo mismo tener nuestros ahorros en dinero que rinde nada (porque el dinero, en definitiva, es un activo con interés cero) que en un activo que rinde un interés.

Sin embargo, como el interés está por debajo de la inflación, los argentinos van a activos que estén por encima de esa tasa ya sea un paquete de azúcar, huevos o yerba que aumentan al 20% mensual o el dólar paralelo con proyección de salto post elecciones. / Iprofesional