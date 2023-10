¿De cuánto es la multa por no votar en las elecciones 2023?

miércoles 11 de octubre de 2023

Las elecciones generales se realizarán el próximo 22 de octubre. En esa ocasión, se elegirá en todo el país presidente, vicepresidente, 130 diputados y 24 senadores, y 43 representantes para el Parlasur.

La Código Electoral Nacional (CNE) establece que las personas que no hayan ejercido su derecho al voto tienen la obligación de presentar un certificado que justifique su ausencia ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito correspondiente.

Ahora bien, la falta de presentación de este documento implica una multa monetaria como sanción. Según consta en el artículo 125 de la Constitución Nacional, “se impondrá una multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejaré de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección”.

En consecuencia, las multas por no votar son las siguientes:

Si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar: $50 ;

; Si el elector tiene 1 infracción previa sin regularizar: $100 ;

; Si el elector tiene 2 infracciones previas sin regularizar: $200 ;

; Si el elector tiene 3 infracciones previas sin regularizar: $400 ;

; Si el elector tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar: $500.

Además, omitir el registro de la no emisión del voto tiene como penalidad la inhibición para realizar trámites durante el período de un año en organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso que no se abone dicha penalidad.

Documentos válidos para votar en las elecciones 2023

Cabe señalar que existen dos condiciones necesarias para poder emitir el voto el 22 de octubre: por un lado, figurar en el padrón electoral. Por el otro, presentar el día de la elección un documento cívico personal ante las autoridades de mesa para que puedan chequear tus datos en el padrón. Si no se presenta el documento de identidad, no se podrá votar, y habrá que justificar la no emisión del voto para no pagar la multa económica.

Los documentos habilitados por la Cámara Nacional Electoral para poder votar son los siguientes:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

Se debe votar con el documento cívico que figure en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Cabe señalar que no se podrá votar si se concurre a votar con un documento anterior al que consta en el padrón. Por otra parte, el DNI en el celular no es válido para votar.

¿Cómo consultar si tengo multas por no votar?

Para consultar si tengo una multa antes de asistir a votar en las PASO 2023, se puede consultar el Registro de Infractores de la Justicia Nacional Electoral (infractores.padron.gov.ar).

Una vez en el sitio, hay que completar los siguientes campos:

Indicar DNI, género y distrito electoral.

Verificar el código Captcha.

Seleccionar el botón “Consultar”.

Dónde voto en Tucumán: cómo consultar el padrón

Para poder saber dónde votar en las elecciones del 22 de octubre en Tucumán, es posible chequear el sitio web habilitado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para consultar el padrón electoral. Allí se debe ingresar el número de DNI, género y distrito en el que se vota.