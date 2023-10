¿Qué santo se celebra hoy, miércoles 11 de octubre?

miércoles 11 de octubre de 2023

Hoy, miércoles 11 de octubre, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San Juan XXIII, Santa María Soledad Torres Acosta, San Felipe y San Pedro Le Tuy, entre las de otros santos y beatos.

San Juan XXIII, cuyo nombre era Angelo Giuseppe Roncalli, fue el Papa número 261. Destacó por su trato amable y próximo y por eso se le conoce como "el Papa bueno." Su pontificado apenas duró cinco años (1958 - 1963), pero su huella fue enorme al convocar el Concilio Vaticano II para volver a presentar los contenidos de la fe al hombre contemporáneo, para encontrar respuestas a los nuevos problemas y desafíos que planteaba una sociedad en constante evolución.

San Juan XXIII nació en Sotto il Monte, en Bérgamo (Italia), el 25 de noviembre de 1881. En 1892 entró en el Seminario de Bérgamo y en 1896 fue admitido en la Orden Franciscana Seglar. Le tocó vivir las dos guerras mundiales, lo que marcó su carácter. Murió el 3 de junio de 1963.

El Papa Juan Pablo II lo beatificaría en el Gran Jubileo del año 2000 y fue canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014, junto a Juan Pablo II.

Hacer santos a dos Papas en una misma ceremonia de canonización fue algo inédito en la historia de la Iglesia. "Juan XXIII y Juan Pablo II tuvieron el valor de mirar las heridas de Jesús, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado. No se avergonzaron de la carne de Cristo, no se escandalizaron de él, de su cruz; no se avergonzaron de la carne del hermano, porque en cada persona que sufría veían a Jesús. Fueron dos hombres valerosos", señaló Francisco en su homilía, en la que también ha destacado que Roncalli y Wojtyla fueron sacerdotes, obispos y papas del siglo XX. "Conocieron sus tragedias, pero no se abrumaron. En ellos, Dios fue más fuerte".

SANTA MARIA SOLEDAD TORRES ACOSTA

Nacida en Madrid en 1826, Maria Soledad Torres Acosta conoció de cerca la labor caritativa y de ayuda a los más necesitados de las hermanas Vicentinas. Era una época de una gran epidemia en toda Europa, el cólera.

Como los hospitales ya no podían atender más pacientes, organizó con seis mujeres más un grupo para ayudar a los más pobres en sus domicilios de forma voluntaria. De esta acción nació la comunidad de Siervas de María o Ministros de los enfermos en 1851.

SAN FELIPE

En la jornada del 11 de octubre también se recuerda a San Felipe. Fue el primer misionero que llevó el Evangelio a Samaria y más tarde a Gaza. Asimismo, fue el jefe de la comunidad de Cesarea, donde acogió a San Pablo.

SANTORAL DE HOY, 11 DE OCTUBRE

El santoral de hoy, 11 de octubre, festeja las siguientes onomásticas:

San Juan XXIII

Santa María Soledad Torres Acosta

San Felipe

San Anastasio de Schemaris

San Bruno de Lotaringia

San Cánico de Irlanda

San Gaudencio o Radzim

San Gumaro de Lierre

San Meinardo de Riga

San Pedro Le Tuy

San Santino de Verdún

San Sármata de Tebaida

Beato Ángel Ramos Velázquez

San Fermín de Uzés

Beato Jacobo de Ulma Griesinger

Beata María de Jesús d'Oultremont

El santoral católico es el conjunto de personas reconocidas por la Iglesia como santos o beatos en una fecha concreta. El Martirologio Romano es el documento que nombra y distribuye en el calendario los casi 7.000 santos y beatos reconocido por la Iglesia.

Los santos y santas, son hombres y mujeres destacados en las diversas tradiciones religiosas por sus relaciones especiales con las divinidades o por una particular elevación ética. Mientras que la consideración de beato constituye el tercer paso en el camino de la canonización.