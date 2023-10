Declararon muerta a la alpinista desaparecida en los Himalayas

Lamentablemente el alpinismo vuelve a ser centro de una tragedia. En este caso fue la montaña Shisha Pangma, una de las 14 más altas del mundo, la que acabó con la vida de dos jóvenes estadounidenses y dos experimentados sherpas, uno de ellos considerado como uno de los mejores en su labor, después de que dos avalanchas los tomaran por sorpresa.

Luego de que el fin de semana se conociera la noticia de la muerte de la ucraniana nacionalizada estadounidense Anna Gutu y del sherpa que la acompañaba, en las últimas horas las autoridades chinas finalizaron las tareas de búsqueda y comunicaron que han declarado por muertos a la alpinista estadounidense Gina Marie Rzucidlo y al sherpa Tenjen ‘Lama’.

Para comprender las claves de esta tragedia ocurrida en los Himalayas hay que entender primero qué es la carrera de los 14 ochomiles. Se trata de un desafío que intentan concretar los mejores montañistas del mundo y que consiste en subir las 14 cimas más altas del planeta (las que superan los 8 mil metros de altura) en el menor tiempo posible. Eso es exactamente lo que estaban buscando Anna Gutu y Gina Marie Rzucidlo, quienes ya había conseguido completar 13 de ellos y solo les restaba el Shisha Pangma.

Gina Marie Rzucidlo no contaba con patrocinadores y buscaba visibilizar la problemática de las mujeres en Irán

El récord actual es de la noruega Kristin Harila quien este año logró hacerlos en apenas 92 días, prácticamente la mitad de la marca anterior. Justamente, ella logró semejante hazaña acompañada de Tenjen ‘Lama’ Sherpa, quien fue declarado muerto en las últimas horas, siendo una de las cuatro víctimas fatales de la tragedia del fin de semana.

Las alpinistas norteamericanas buscaban además ser las primeras mujeres estadounidenses en completar el desafío, pero el mal tiempo acabó con sus vidas. Según informó The Himalayan Times, el clima no era el ideal para subir a la cima, pero hubo acuerdo entre los montañistas de llegar de todos modos. Fue así que una primera avalancha golpeó a Anna Gutu y Mingmar Sherpa el sábado cerca de las 11 AM cuando se encontraban a unos 7.800 metros, mientras que la segunda ocurrió por la tarde, casi en la misma zona, y sorprendió a Gina Marie Rzucidlo y Tenjen ‘Lama’ Sherpa.

Los desprendimientos hirieron además a algunos nepalíes de la zona y por eso las 52 personas que realizaban la expedición en equipos optaron por regresar a campo base para protegerse. Al no tener noticias sobre los otros 4 que continuaron, se informó a las autoridades para que se inicie el rescate.

Teniendo en cuenta la urgencia de la situación, los equipos de rescate nepalíes optaron en primer término por una operación en helicópteros, sin embargo hubo problemas burocráticos con las autoridades chinas, según señala el portal Desnivel, y eso impidió el despegue. Es que la montaña Shisha Pangma se encuentra en la frontera entre Nepal y el Tibet, anexado a China, por lo que la autorización de vuelos transfronterizos no es sencilla en esa zona.

Se procedió entonces a un rescate a pie encabezado por Mingma G, máximo responsable de la agencia Imagine Nepal. Justamente él, junto a cinco sherpas, ayudaron a varios heridos a llegar a la base, pero el terreno estaba tan complicado por los aludes y el mal clima que sufrió una caída de 160 metros, según se informó el domingo 8 de octubre, que le provocó una hemorragia en la cabeza producto del golpe. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

Después de algunos días de intensas búsquedas, que permitieron encontrar los cuerpos de Anna Gutu y Mingmar Sherpa, las autoridades dieron por muertos a los otros dos desaparecidos.

Gina Marie, nacida en Nueva York pero establecida en Massachusetts, había emprendido este proyecto con motivo de un desafío personal, pero además para alzar la voz de las mujeres en Irán. Incluso, llevaba una bandera de esa nación que planeaba hacer flamear en su último pico.

Los 14 ochomiles:

El Everest (8,848 metros) - Frontera entre Nepal y China (Tíbet)

K2 (8,611 metros) - Frontera entre China y Pakistán

Kanchenjunga (8,586 metros) - Frontera entre Nepal e India

Lhotse (8,516 metros) - Frontera entre Nepal y China (Tíbet)

Makalu (8,485 metros) - Frontera entre Nepal y China (Tíbet)

Cho Oyu (8,188 metros) - Frontera entre Nepal y China (Tíbet)

Dhaulagiri (8,167 metros) - Nepal

Manaslu (8,163 metros) - Nepal

Nanga Parbat (8,126 metros) - Pakistán

Annapurna (8,091 metros) - Nepal

Gasherbrum I (8,080 metros) - Frontera entre China y Pakistán

Broad Peak (8,051 metros) - Frontera entre China y Pakistán

Gasherbrum II (8,035 metros) - Frontera entre China y Pakistán

Shisha Pangma (8,027 metros) - China (Tíbet)