Nicki Nicole habló de su relación con Peso Pluma y lanzó un polémico comentario

Sin embargo, Nicki Nicole utilizó una analogía bastante extraña para describir lo que sucede entre ellos, lo cual no fue bien recibido por los fans de Peso Pluma. De inmediato, las redes sociales estallaron con memes para cancelar a la cantante.

Conforme avanzó la charla, la rapera intentó profundizar y dar detalles sobre sus sentimientos hacia Doble P. Dijo que actualmente van juntos a todos lados y que contiún conociéndose, “Nos estamos conociendo, todo re piola. Y la gente obviamente va a decir, ¿Qué onda?”

Finalmente reveló que el intérprete de “Ella baila sola”, es muy cabelleroso, no obstante volvió a insinuar que los han visto más “cercanos” de lo normal por el estilo de vida que llevan ambos, ya que en la industria musical es muy difícil que no coincidan.

“Siento la verdad que es un poco difícil con la vida que tenés como conocer a alguien y que la gente no lo sepa. A mi en lo personal no me molesta y todo bien. La realidad es que somos amigos, está todo piola. No hay leyes ni nada y yo no tengo drama”, finalizó.

Los memes de su respuesta

