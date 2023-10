Susana Giménez habló de su enfrentamiento con Moria Casán

miércoles 11 de octubre de 2023

Instalada en su casa La Mary, en Punta del Este, desde la pandemia de coronavirus, Susana Giménez se prepara para debutar en teatro con La piel de Judas, y luego, piensa despedirse de las tablas. Según contó al aire de LAM, en un mano a mano con Ángel de Brito, “Debuto el próximo 22 de diciembre, hoy repasé, el primer acto me lo sé perfecto.

Luego, la diva argentina se explayó acerca de su presente. “Para mí el dinero es importantísimo y más en Argentina que la economía está tan endeble. Pero aunque tenga plata trabajar a mí me encanta, me llena de alegría, me divierto, me río con mis compañeros”. Después, explicó por qué decidió despedirse de las tablas. “Si bien me encanta trabajar, el teatro me cansa, yo hacía dos funciones todos los días con La mujer del año, y tres los sábados, tres los domingos, y con Sugar también. Después cambió todo eso y te daban lunes y martes pero antes no, descansabas solo los lunes”, contó Susana.

Trabajo

“Mucha gente me dice: ‘¿Para qué necesitas trabajar?’, y les digo: ‘porque me gusta y me encanta’. Voy a hacer mi programa en televisión, estamos en tratativas con todo eso, empezaría a partir de julio. Mi programa, el clásico, porque no quiero hacer otras cosas. Yo quiero hacer una buena entrevista, un musical, recibir celebrities”, reveló al conductor de LAM. Sin embargo, Su explicó por qué no quiere volver a hacer el segmento del sketch cómico, tan esperado siempre en su programa. “El sketch no lo haría más porque no está mi compañero adorado, Emilio Disi y tampoco está Sofovich, que lo escribía. ¡Y además tampoco está Antonio!. Díos mío, a la noche a veces agarro la computadora y veo esos programas donde yo le hacía la segunda a Antonio, ¡qué talento!”, expresó conmovida ante el recuerdo de Antonio Gasalla, quien tiene Alzheimer.

Luego, se refirió al problema de salud del capocómico. “A la única enfermedad a la que le tengo miedo es a la que tiene Antonio. Aunque me dijo Polino que cuando le entregó a Antonio el Premio Martin Fierro que yo había recibido en su lugar, él entendió y se le cayeron las lágrimas. Me dijo que cuando me vio recibir su estatuilla, dijo: ‘Susana, y estoy yo’ y me mató. Me morí, porque lo conozco, estuvimos 15 años seguidos haciendo la abuela, y siempre era divertido, inventaba, salíamos sin libro, todo lo inventábamos ahí, tanto él como yo. A veces se metía con cosas privadas y le pedía de rodillas que no siga””, destacó Susana muy emocionada.

Su relación con Moria

Más adelante, la diva de los teléfonos se refirió a su enfrentamiento con Moria Casán. “Trabajamos muchos años juntas, pero después Moria después se peleó conmigo, no entiendo por qué. De repente le agarró algo, pero no ganás nada peleando, las peleas son ridículas. Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos, nunca un sí ni un no. Ella siempre hacía pareja con el Chancho, yo le pedía al productor que yo no quería, porque era mal compañero, las trataba mal a las mujeres y eso me daba un odio”, confesó Giménez sobre Jorge Porcel.

En cuanto a la pelea que surgió recientemente entre Luis Brandoni y su expareja, Ricardo Darín, la diva dejó en claro que no piensa involucrarse. “Yo creo que Beto se enojó porque en la película lo nombran poco a Alfonsín y él siempre fue radical de toda la vida. Pero no me meto en eso, la película ganó todos los premios habidos y por haber. Ya se van a arreglar, es un comentario que hizo Beto, que dijo ‘no entiendo cómo Darín hizo esa película’. Sin embargo, era muy bueno el papel y el libro, era contar una historia nuestra. Fijate lo que pasó en Europa con la peli, se ganó todos los premios”, afirmó contundente.

La vuelta de Mirtha

Acto seguido, Susana destacó que había visto a su amiga Mirtha Legrand en su primer programa el sábado pasado. “Por supuesto que vi a Chiquita. Estaba divina, hablé con ella. Me encantó el vestido, cómo estaba peinada. La admiro cada vez más. Es una mujer inigualable, no hay otra”, manifestó.

Después, Ángel le preguntó si le gustaban las imitaciones que Fátima Florez hace sobre ella. “Cuando me quieren imitar siempre se ponen la peluca, los anteojos y gritan ‘Hola mi amor’, pero yo no soy solo eso. No soy tarada así como me imitan. Pero Fátima es una mina talentosa”, opinó.

“¿Tenés algun noviecito?”, le preguntó directamente de Brito. “Pero no, te juro que no, para nada. No tengo novio ni quiero tener. No tuve mucha suerte, amé y fui amada muchas veces y siempre pasaron cosas. No quiero que nadie me afane, estoy tranquila, tengo mis amigos, mis animales, me encanta comer con mis amigos, hablar mal de la gente y reírme”, dijo entre risas.

Antes de despedirse, la diva aseguró que va a regresar al país para las Elecciones Presidenciales. “Voy a volver a Argentina a votar. ¡Patricia para todo el mundo!”, exclamó mientras confesó a quién elegirá en los próximos sufragios del 22 de octubre.