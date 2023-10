Fábricas no toman pedidos de supermercados y hay faltante de aceite

miércoles 11 de octubre de 2023

La corrida cambiaria ya trae problemas de reposición en las góndolas de los supermercados. "Desde el lunes, las fábricas no nos toman ni un solo pedido", afirmó un propietario de una de las cadenas más importantes de supermercados sobre la posición que tomaron los fabricantes de alimentos. Además, confirmaron que los proveedores ya avisaron que entregarán mercaderías después de las elecciones.

"Desde el lunes nos están suspendiendo las entregas y no nos toman un solo pedido, lo que es preocupante", aseveró y dijo que todavía no hay riesgo de desabastecimiento, pero alertó que puede haber quiebre de stock en algunos rubros. "Nosotros tenemos que y vamos a seguir trabajando, no podemos cerrar. Tenemos que seguir vendiendo, el problema es que no sabemos a qué precios vamos a reponer mañana las mercaderías que vendemos hoy", indicó.

En Tucumán

Durante la recorrida del móvil de Los Primeros por diferentes cadenas de la Capital, se han encontrado con el faltante de aceite de girasol o mezcla. Además, ya se han dado algunas remarcaciones en mercadería de primera marca. En tanto, se han aparecido algunas ofertas pero de terceras marcas.