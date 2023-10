Una argentina contó cómo fue escapar de Israel tras el ataque de Hamas

El sábado pasado soldados del grupo terrorista Hamas se infiltraron en Israel desde la Franja de Gaza, mataron a centenares de civiles en sus casas, en las calles y en una fiesta electrónica al aire libre.

También secuestraron a alrededor de 100 civiles y soldados a los que amenazó con ejecutar en caso de que prosigan los ataques contra la Franja de Gaza, que es territorio palestino.

Desde entonces, el Ejército israelí realizó bombardeos en la Franja de Gaza y milicianos de Hamas lanzaron más cohetes, lo que ocasionó la muerte de al menos 1.200 personas en Israel y 1.100 en el territorio palestino.

J.L y su marido decidieron ese mismo domingo buscar pasajes para salir de Israel para resguardar la seguridad de sus hijas, mientras en las autoridades del país iban elevando la cantidad de víctimas que había dejado el ataque de Hamas.

"Cuando decidimos que nos íbamos a ir nos queríamos ir a cualquier lado, no nos importaba ir a otro país y de ahí ver, pero queríamos salir de Israel en principio. Una agencia nos dijo que tenía un pasaje a Buenos Aires para dentro de tres horas, así que armamos las valijas y nos fuimos", contó la mujer.

Por fortuna encontraron cuatro pasajes en un vuelo con escala en Madrid que los traería a Buenos Aires, pero poner un pie en el aeropuerto en Israel "fue una imagen muy triste".

"Había gente gritando desesperada porque le habían cancelado los vuelos y no se querían ir del aeropuerto hasta conseguir cualquier cosa, también había gente que había sido desalojada de las ciudades del sur y otras personas durmiendo", recordó y comentó que había mesas con comida porque había gente que estaba varada hace muchas horas allí.

"Vimos en la pantalla todos los vuelos cancelados, salvo el nuestro y dos más. No sabía si salíamos hasta que nos subimos al avión, era todo muy incierto", afirmó J.L, que ya se encuentra en Buenos Aires pero vive con mucha preocupación el conflicto desatado.

"Mi cuerpo está acá pero mi mente está en Israel. Lo único que me da fuerza para no volver son mis hijas porque yo quiero estar ahí", aseguró la mujer, que eligió resguardar su identidad por miedo a represalias.

"El peligro es el mundo porque terroristas hay en todo el mundo y es una organización muchísimo más grande de lo que pensamos. No me quiero sentir insegura también en otro país pero los terroristas no se van a quedar de brazos cruzados", se lamentó.

El Gobierno argentino reclamó que Hamas libere a los rehenes que están en poder del grupo islamista palestino, mientras avanza el operativo "Regreso Seguro" para repatriar a los 1.304 argentinos que hasta el momento solicitaron ser evacuados de Israel./ Minuto Uno