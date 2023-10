Explosivas declaraciones de la primera esposa de Dani Alves

Por primera vez desde que inició el caso que tiene a Dani Alves tras las rejas, habló Dinorah Santana, quien fuese la primera esposa del ex futbolista brasileño y además es la madre de sus dos hijos. En una explosiva entrevista con la televisión española, la mujer informó que ha retirado por completo su apoyo a su ex y si bien no quiso dar su opinión sobre la causa por violación, contó pormenores de lo que han sido estos casi 10 meses desde su detención.

“Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos…”, sostuvo en el programa Cuarto al Día.

Hasta este momento, Santana no había hablado ante la prensa y pese a haber sido una de las mujeres más importantes en la vida del ex lateral brasileño casi nunca ha dado notas. Pero, evidentemente la situación ha llegado para ella a un punto límite y por eso se decidió a hablar.

Cabe recordar que a comienzos de año, cuando Dani Alves fue detenido, ella había confiado en su inocencia, al menos públicamente. Pero, ahora contó que se trató de un guion: “Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientado a lo que tenía que decir: ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto…, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto…’”. En este sentido, explicó: “Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido”.

Santana se casó con el futbolista en 2008, pero se divorciaron en 2011. En ese período nacieron Victoria y Daniel, los únicos hijos del ex jugador de PSG y Juventus. Pese a la ruptura, ambos han mantenido una relación muy cercana ya que son socios en emprendimientos inmobiliarios y además ella ha tomado el rol como su agente hasta donde se sabe, aunque después de estos comentarios tal vez esa función sea cosa del pasado.

La brasileña explicó que cuando su ex marido fue detenido en España, ella aceptó mudarse a Barcelona junto a sus hijos: “Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Yo tengo el auto en que se puso esto. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron (la libertad condicional). Y él desapareció. Fue solamente así”. Sobre su visita a prisión en aquel entonces, reveló: “Lo vi muy bien, muy arrogante”.

Fue entonces que se lamentó por cómo este caso puede afectar a Victoria y Daniel: “Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida”.

Santana fue preguntada también por su relación con Joana Sanz, segunda esposa de Alves, quien era pareja del futbolista cuando estalló el caso. “Ella no se ha puesto ninguna vez en contacto conmigo. Yo, cuando Dani fue a la cárcel, fui a Barcelona y fui a verla. Un día ella se puso muy mal. Yo he ido a recogerla. La ayudé, estuve con ella. Alguna vez se ha puesto en contacto por temas de la mudanza de México y cosas de estas. Nunca ha llamado para preguntar si los niños están bien. Yo supongo que ella también tiene sus cosas, perdió a la madre, perdió al marido…, tampoco la juzgo por esto”, explicó.

Con respecto al proceso, Alves sigue privado de su libertad, pese a los pedidos de la defensa y en las últimas semanas ha cambiado de abogado ya que ahora lo representará Inés Guardiola en lugar de Cristóbal Martell. Cabe destacar que el 5 de septiembre se conoció que el caso ya había pasado a la Audiencia Provisional de Barcelona (en la sección 21), procedente del juzgado de Instrucción 15 que ha sido el encargado de la investigación judicial. La causa por agresión sexual está en este momento pendiente de resolución de un recurso en la sección Tercera de la Audiencia. Superada esta tramitación, se iniciará durante los próximos meses el recorrido procesal necesario. Una vez finalizada toda esta tramitación, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona señalará fecha de juicio.