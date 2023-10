Escándalo en TV: filtraron la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese

La encargada de dar a conocer este incómodo momento que se vivió en el programa fue Laura Ubfal. “Escándalo total en estos momentos en la grabación de Podemos Hablar. Las protagonistas son Andrea Rincón y Belén Francese. Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era”, escribió la periodista a través de un tuit.

Este miércoles por la noche, Ángel de Brito dio más detalles de lo que habría sucedido en el programa. “Andy dice pasen al frente los que tuvieron una noche increíble, era una pregunta tranqui”, introdujo y luego relató: “Una de las invitadas llamada Belén Francese le dijo a otras de las invitadas, Andrea Rincón. Le dijo que tuvo una noche increíble y ‘ella me quiso levantar’”.

“Bueno, pasó, pero Rincón no podía seguir porque se quedó mal con el comentario. No le gustó. Ahí se desbordó todo. ‘La verdad Andy no puedo seguir, me quedé mal. No puedo seguir si no la aclaro”, continuó De Brito con el relato y sorprendió a todos: “Y lo aclaró. Dijo ‘yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar, además me parecés horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes esta anécdota. Y no quedó ahí porque Rincón estaba caliente y le dijo ‘vos también estabas en la misma, así que no sé qué hablás’ hablando del consumo”.