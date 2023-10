Qué delito cometió el nuevo novio de Morena Rial, quien se encuentra preso

jueves 12 de octubre de 2023

Morena Rial habría apostado nuevamente al amor. Según unas imágenes que salieron a la luz en las últimas horas, estaría viviendo un romance con un preso, llamado Agostino Carriño. El joven se encuentra en la cárcel de Batán, donde ella lo visitó el último fin de semana.

El delincuente se encuentra privado de su libertad hace un tiempo. Según 0223 de Mar del Plata, en 2021 lo sentenciaron a 7 años y medio de prisión por un robo a mano armada en el barrio Los Troncos, de esa ciudad. Durante el episodio, maniató a los dueños del lugar y a dos empleadas domésticas.

Carriño y otro hombre tocaron el timbre en una propiedad de la calle Formosa al 1300 y se presentaron como miembros de la Dirección Departamental de Investigaciones. Les dijeron que venían a tomarles declaración y una vez en el interior apuntaron a todos. Ante la resistencia de la víctima a la que intentaron colocarle unas esposas en las muñecas, y tras robar un iPhone X y una cartera con documentación, se retiraron por una ventana trasera. Minutos después, se enfrentaron a los tiros con la policía.

Jorge Rial, avergonzado del nuevo romance de Morena con un preso

La relación entre Jorge Rial y su hija Morena se rompió definitivamente este año. Muy molesta por algunas situaciones que marcaron a fuego su vida familiar, la mediática no dudó en ventilar muchas cuestiones privadas de su papá y repitió en más de una oportunidad que no tenía interés en acercarse nuevamente a él.

En medio de esta crisis, el equipo de Poco Correctos (eltrece) conversó con el ex Intrusos y le preguntó cuál fue su reacción al ver las fotos que confirman el romance de la joven con un preso. “El otro día hablé con ella y creo que se va a vivir a Córdoba otra vez. Eso es todo lo que sé. Y después, con respecto a las imágenes, lo lamento mucho”, sostuvo.

Por último, expresó su desilusión por verla “en el mundo marginal” en el que eligió vicularse. “A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero es grande y elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías y yo, en ese sentido, me cuido un poco”, cerró angustiado.