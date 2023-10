Cambios en el Bailando 2023: cuáles son las nuevas incorporaciones

jueves 12 de octubre de 2023

Este miércoles, Marcelo Tinelli sorprendió al anunciar en vivo cambios en el Bailando 2023. Se trata de una decisión que tomó sin consultarle a la producción o al jurado del certamen, quienes también se enteraron en el momento: determinó que la pareja formada por la modelo e influencer peruana Milett Figueroa y el locutor Martín Salwe quedaba disuelta. Aunque, aclaró, ambos continuarán en el reality pero con nuevos partenaires.

Los motivos se deben, por un lado, a la mala relación entre los participantes: es que ambos fueron contratados como figuras y ninguno de los dos es bailarín profesional, lo que hizo que no pudieran destacarse en la pista ni obtener buenos puntajes en los ritmos que llevan hasta ahora. En tanto, cada uno por su lado, había dejado en claro su postura sobre el otro. Por caso, el locutor contó que al principio había decidido darle espacio a Milett en la pista para que ella pudiera presentarse en la televisión argentina ya que para el público local no era tan conocida como sí lo es en Perú. “Era un poco la incógnita, la desconocida. Le di lugar para que se presente”, contó Salwe y luego advirtió: “La verdad es que sería más fácil para mí tener a una bailarina profesional”.

A Milett no le gustaron nada las declaraciones de su compañero y se lo hizo saber. “A mí también me convendría muchísimo más un bailarín profesional. Sacaría mucho más mi potencial, pero bueno ahora que estamos juntos creo que también hay que ser un equipo y estar unidos ¿no?”, intentó mantener la calma con su partenaire, pero agregó: “Era la desconocida, pero igual yo firmé como figura y cuando llegué, no lo hice como bailarina, llegué como figura. Entonces, eso está claro, está en mi contrato”.

Popularidad

Así las cosas, y aprovechando la popularidad que adquirió una bailarina de su staff, Nerea López -conocida como Nenu-, y quien está iniciando una relación con Martín Salwe, Marcelo Tinelli decidió disolver la pareja del locutor y Milett para que él pase a ser compañero de su nueva novia.

De inmediato, Marcelo Tinelli se acercó hacia la bailarina para consultarle cómo había sido la cita que tuvo con Salwe la noche anterior y también para proponerle que se incorpore al certamen. “Vos estarías para bailar en la pista? ¿Para pasar de acá a bailar con Martín Salwe?”, le consultó el conductor. Nenu no dudó y agregó que justamente por eso es que había llegado más temprano a la productora. “No tengo voz”, hizo la salvedad quien agregó que se había acostado a altas horas de la madrugada ya que había comido sushi y tomado vino junto con el locutor.