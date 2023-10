Patricia Bullrich denunció "campaña sucia" por los audios de Melconian

jueves 12 de octubre de 2023

Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio, cuestionó este jueves 12 de octubre los supuestos audios de Carlos Melconian, que calificó de antemano como "falsos", filtrados esta semana en un programa de televisión.

La exministra de seguridad señaló en diálogo con Radio Mitre que la campaña sucia es “la reacción al crecimiento de una candidata”.

El tema del economista lo introdujo en la entrevista el conductor Jorge Lanata al señalar: “Circularon una serie de conversaciones falsas de Melconian. Había mucha expectativa con el tema, las redes reclamaban a los medios: ’¿por qué no lo dan?‘"

"Decidimos no darlo porque era evidente que no eran verdaderas. Empezó la campaña sucia, es cada vez más y va a ir creciendo. Ahora digitalmente se pueden hacer cosas que antes no", planteó el periodista.

Patricia Bullrich expresó que “la campaña sucia es la reacción al crecimiento de una candidata y una fuerza. Tiende a que la gente se crea lo que dicen de las personas”. Luego, destacó: “A mí me parece que a esta altura del partido, todo el mundo sabe lo que es verdad y falso”.

“Lo de Melconian está agarrado de un pedacito de no sé dónde, del otro lado, no sabemos cómo se hizo”, reprochó la exfuncionaria. También dirigió críticas al presentador de televisión que divulgó los presuntos audios del economista.

Después de señalar que el presentador de televisión que divulgó los presuntos audios de Carlos Melconian “trabaja para el poder político kirchnerista”, Bullrich acusó al oficialismo. “Esta campaña, por el emisor, viene del lado del gobierno sin duda. Estas campañas no hay dudas que vienen por ese lado”, afirmó la candidata a la presidencia por Juntos por el Cambio.

“También los libertarios acusan, dicen cualquier cosa y se pasan de rosca. Esa reproducción de contestar a campaña sucia con campaña sucia es deplorable para la democracia argentina”, aseguró la expresidenta del PRO.

El pasado miércoles 11, Patricia hizo referencia a los supuestos audios filtrados de Carlos Melconian y aseguro que "están todos editados, son fake". "Son audios tomados fuera de contexto, todo mentira. Estuvieron hechos por un personaje siniestro que es Tomás Méndez", dijo, en referencia el periodista de Crónica TV.