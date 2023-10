Massa fue el blanco de la oposición tras los nuevos datos de la inflación

jueves 12 de octubre de 2023

El nuevo dato sobre inflación mensual, que confirma un alza respecto al mes anterior, motivó críticas desde distintos sectores de la oposición contra el gobierno nacional y puntualmente, contra el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, destacó la inflación anual que proyectó el índice de septiembre. “138,3 % DE INFLACIÓN EN UN AÑO”, escribió con mayúscula en su cuenta de Twitter. “El ministro de Economía Sergio Massa nos deja tierra arrasada con su incompetencia. La inflación mensual sigue subiendo. En septiembre fue de 12,7 % y ya acumula 138,3 % en un año. Nosotros tenemos un equipo sólido, un plan desarrollado por decenas de economistas y mayorías en el Congreso para ordenar la economía. Vamos por un país ordenado”, agregó.

“¿En serio? ¿Vos vas a derrotar a la inflación? 12,7 mensual en septiembre. 138% interanual. El 22 es con Pato Bullrich”, se sumó el vicejefe de gobierno porteño y fallido candidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli.

La candidata presidencial del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, asoció en su crítica a UP y a JPC. “Inflación feroz contra los bolsillos de las familias. No hay discurso del Ministro Massa que pueda tapar esto. Milei y Melconian echan más leña al fuego porque juegan para el poder económico concentrado”, sostuvo. La diputada nacional dejó su propuesta electoral contra la inflación: “Hay otra salida. Actualización mensual para que salarios y jubilaciones no pierdan conla inflación. Hay que desconocer el acuerdo inflacionario con el FMI. Es deuda odiosa. Hay que nacionalizar el comercio exterior para evitar la fuga, más control efectivo de precios por los trabajadores”.

El jefe de los diputados nacionales de JPC, el radical Mario Negri, responsabilizó al candidato-ministro: “Massa es el candidato del Frente de la Inflación. Por su ambición desmedida de poder tomó decisiones irresponsables que clavaron la inflación de septiembre en 12,7% y la anual en 138,3%. Repetimos al oficialismo: la inflación genera pobreza no presidentes”.

El analista político y director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, destacó el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables de la sociedad. “150% de Inflación en alimentos y bebidas en los últimos 12 meses. El peor impuesto, el que impacta más en los que menos tienen, en el consumo de los bienes más esenciales”, opinó.

