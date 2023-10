María Becerra será la primera mujer argentina en tocar en River

jueves 12 de octubre de 2023

Sin dudas, María Becerra crece a pasos agigantados y ahora anunció una noticia bomba que alegró a sus seguidores pero sobre todo porque logra hacer historia: será la primera mujer argentina en tocar por primera vez en el mítico Estadio River Plate.

La cita con la artista del momento será el próximo 23 de marzo de 2024. "Es la noticia más importante de mi carrera", confirmó la Nena de Argentina en sus redes.

El pasado 27 junio, María Becerra cantó por primera vez en vivo su hit "Corazón vacío", que hoy tiene más de 225 millones de streams en plataformas. Fue entonces cuando contó que se empezaba a preparar para un show muy grande, un antes y un después en su carrera. Sus fans pidieron a coro "River, River".

"Si hago un River ¿Ustedes van?", preguntó María y la noticia se confirma este jueves 12 de octubre, donde llegará a River de la mano de la producción de DF Entertainment y presentado por Flow.

Con un video que dura 1 minuto y 20 segundos donde simula brindar una conferencia de prensa muy seria, se la escucha decir: "Como sabrán, hace tiempo que tengo ganas de hablar con respecto a esta situación. Creo que ya es momento de terminar con los rumores y las suposiciones. El día sábado 23 de marzo de 2024, La Nena de Argentina toca en el Estadio River Plate".

El éxito internacional de María Becerra

María Becerra tiene en su haber dos discos de estudio e innumerables hits que la llevaron a ser uno de los referentes más fuertes de la escena urbana. Fue nominada en cuatro categorías en la 24a edición de los Latin Grammy: “Mejor Interpretación Reggaeton” y “Mejor Canción Urbana” por su éxito “Automático”, producida por Nico Cotton, “Mejor Fusión/Interpretación Urbana” con “Ojalá” producido por Big One y “Canción del año” por su colaboración con el cantante malagueño Pablo Alborán en “Amigos”.

Este año también llegó a Hollywood al componer “Te Cura” exclusivamente para FAST X, la décima entrega de la saga Fast and Furious, que actualmente supera los 120 millones de reproducciones en las plataformas.

Los inicios de María Becerra en la música

Su primer álbum Animal (2021), con colaboraciones junto a Cazzu, Becky G, Danny Ocean y Tiago PZK, tiene más de 1.3 mil millones de reproducciones en las plataformas, mientras que La Nena De Argentina (2022), cuenta con 12 canciones en solitario que terminaron de llevarla a lo más alto: ha superado los mil millones de streams combinados entre Spotify y YouTube.

De sus colaboraciones salieron éxitos como “Miénteme” junto a Tini, “Los del Espacio”, junto a LIT killah, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK, o “El amor de mi vida” junto a Los Ángeles Azules, por nombrar solo algunos. Así, María Becerra se consolida como una las artistas más fuertes de la música urbana a nivel global, dejando la bandera de Argentina en lo más alto.

María Becerra rompe todos los récords

La Nena de Argentina viene llenando estadios con presentaciones ovacionadas tanto en nuestro país como el exterior. Sus éxitos como "Corazón vacío", "Automático", "Adiós", "Te Cura", "Desafiando el destino", "El amor de mi vida", entre otros, son los más escuchados y más bailados de la actualidad.

Es por eso, que este anuncio de su show en River Plate, genera una locura total de ventas. Comienza desde hoy la cuenta regresiva para conseguir las entradas para el show. La PREVENTA por Banco Patagonia será el martes 17 de octubre a las 10 am, por 24 hs o hasta agotar stock. Mientras que la VENTA GENERAL será el miércoles 18 de octubre a las 10 am. Se podrán conseguir hasta 6 cuotas sin interés con Banco Patagonia durante todo el período de venta, con acceso de los tickets únicamente a través de All Access. Información importante para los seguidores de la artista para evitar fraudes en las compras. /Pronto