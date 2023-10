Qué dijo Jorge Rial sobre el romance de su hija Morena con un preso

Jorge Rial habló sobre el nuevo novio preso de Morena Rial y fue tajante. El conductor se mostró avergonzado por la decisión de su hija y sentenció: "Ella está en un mundo marginal, no me gusta, pero es su elección".

Jorge Rial dio una nota para Poco Correctos (El Trece) y cuando le preguntaron por las fotos viralizadas de Morena Rial con un hombre llamado Agostino Carriño, dijo: "Lo lamento mucho, me da mucha vergüenza verla en esa situación. Pero es grande y elige para ese lado. No me gustan ese tipo de compañías".

Respecto a si tiene ganas de recomponer la relación con su hija, el conductor manifestó: "Hoy no es prioridad. Hoy es prioridad que estemos todos bien, cada uno en su mundo. Yo estoy bien en este mundo, y ella calculo que estará bien en un mundo marginal, no me gusta, pero es su elección. Mientras esa marginalidad no me llegue a mí y no me afecte, no hay ningún problema".