Pese a la suba de la tasa de interés que aplicó el BCRA, los plazos fijos no logran ganarle a la inflación

viernes 13 de octubre de 2023

Tras el dato de inflación récord de septiembre, que alcanzó 12,7% y se convirtió en el más alto desde febrero de 1991, el Banco Central (BCRA) decidió aumentar la tasa de interés 15 puntos porcentuales y llevar el retorno del plazo fijo a 133%. Esto representa un rendimiento mensual del 11% frente a una inflación que lleva dos meses por arriba del 12%.

“Incluso luego de esta suba, la tasa real sigue siendo negativa y, sin perspectivas de que haya una desaceleración fuerte de la inflación para los próximos meses, pierde aún más su atractivo. Por lo tanto, el efecto que puede llegar a tener como ancla sería, en el mejor de los casos, limitado”, afirmó Rocío Bisang, economista de Eco Go.

Sin embargo, la dinámica de precios fue el principal argumento del organismo para justificar su decisión. “La inflación mensual mostraría una desaceleración significativa en octubre”, dijo el BCRA y explicó que “considera conveniente incrementar la estructura de tasas de interés de la economía para consolidar esta tendencia”.

“La política de tasa de interés del Banco Central busca propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local, con el fin de preservar la estabilidad monetaria y cambiaria”, completó la entidad. Sin embargo, como expresó Bisang, el rendimiento que ofrecerán los plazos fijos perderá contra la inflación y también en la comparación con la dinámica del dólar blue, que solamente en las dos primeras semanas de octubre saltó un 22,5%.

Una medida insuficiente

Las autoridades del BCRA analizaron largamente la conveniencia de subir o no la tasa de interés esta semana. Por un lado, se le reclamaba a la entidad alguna reacción frente a la corrida cambiaria que llevó al dólar blue a superar los $1000 y a la inflación a anotar la segunda variación consecutiva arriba del 12%. Por otro, cada punto de tasa genera más costos al organismo y la efectividad de la herramienta monetaria es acotada.

Este jueves finalmente se anunció el aumento de la tasa de referencia y de los depósitos. Para el economista Gabriel Caamaño, socio de consultora Ledesma, la decisión no tendrá efecto alguno en este contexto de “desanclaje total de las expectativas desde la política, con irresponsabilidad fiscal presente y futura, tanto por el ‘plan platita’ como por la baja de Ganancias e IVA, con candidatos que no terminan de explicar cómo van a hacer lo que proponen”.

“Las tasas de los futuros de dólar que no están intervenidas están en cuatro dígitos, las brechas cambiarias arriba de 150%... No tiene mucho sentido aumentar la tasa. Para que la tasa real compense realmente el nivel de incertidumbre que hay, deberían subirla demasiado. Para mí no sirve para nada por sí sola y con todo lo demás en contra”, agregó.

Por su parte, Bisang reconoció que en general la tasa de interés se usa para bajar la inflación, pero afirmó: “Hoy la sensación es que el mercado ya no responde a la subas de tasas, más que nada porque de fondo hay una búsqueda por cubrirse en un contexto donde a pocas semanas de las elecciones, y con la macro contra las cuerdas, la incertidumbre es altísima”./TN