Caso "Chocolate" Rigau: reabrieron la causa y podría volver a la cárcel

viernes 13 de octubre de 2023

El Tribunal de Casación Penal bonaerense revocó el fallo que dispuso la liberación de Julio "Chocolate" Rigau y la nulidad de la causa de las tarjetas de débito de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, todo el proceso judicial que llevó a prisión al puntero del PJ bonarense y puso en escena mecanismos de recaudación ilegal en la Cámara de Diputados es considerado válido y se podrá continuar con la investigación. Rigau podría volver a prisión. A última hora, la defensa preparaba un pedido de eximisión de prisión.

Por unanimidad, los jueces María Florencia Budiño y Fernando Mancini consideraron que debía quedar sin efecto una decisión de la Sala III de la Cámara de Apelaciones que calificó como nula la detención de Rigau porque no había orden previa de un juez.

Al dirigente del PJ platense lo detuvieron el sábado 9 de septiembre al atardecer en un box de cajeros automáticos de una sucursal del Bapro en el centro platense. Estaba en la tarea de sacar dinero de 48 tarjetas que pertenecían a empleados de la Legislatura. Llevaba 1,25 millón de pesos en una bolsa de nylon negra.

El fallo de Casación, sostiene que esa resolución que provocó un escándalo en los Tribunales "fue dictada por fuera de los límites legales de su competencia y, consecuentemente, sin jurisdicción".

Sostiene que los camaristas no tenían atribuciones para intervenir. Y cuestiona a los jueces por haber anulado la causa a partir de un pedido de un habeas corpus, que no pasó por el escrutinio de la fiscal y del juez natural de la causa. “La Cámara actuó por fuera de su jurisdicción en tanto según la legislación procesal vigente, la orden de detención dictada por el juez competente, no resulta impugnable por esta vía", escribieron en Casación.

Hubo un apercibimiento para la actuación del tribunal que analizó el pedido de habeas corpus. "En definitiva, al resolver el habeas corpus presentado por la defensa la Cámara Departamental actuó por fuera de la competencia que tiene atribuida legalmente y, por tanto, sin jurisdicción", dicen la Casación.

Uno de los jueces, Mancini, abunda sobre el tema: "(la Sala III) decidió encaminar su resolución por un sendero que tenía vedado por ley y doctrina, lo cual, obviamente, merece ser corregido".La firmaron los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo. Ambos votaron a favor de considerar una "violación a la intimidad" de "Chocolate", la actitud de la policía que lo aprehendió mientras recolectaba la plata que no le pertenecía.

Esa decisión, adoptada a 12 días de la aprehensión de Rigau provocó un estruendo en el Poder Judicial. Se habló de "intensas presiones" y de insistentes llamados desde otros poderes. Se activaron todos los vinculos entre los actores de la política que operan sobre los despachos judiciales.

Es que el escándalo de las tarjetas abría una compuerta impredecible que libraba información sobre una mecánica extendida y aceptada por la dirigencia política provincial: el uso de recursos del parlamento para financiar la política por vías alternativas.

Sobrevinieron tres semanas de marchas y reversas sobre el caso que quemaba en todos los bloques partidarios. Una apelación del fiscal General al fallo de la Cámara; una decisión de la fiscal de retomar impulso en la búsqueda de pruebas e información. Y demoras por recursos presentados por la defensa.

Incluso, este miércoles, estaba todo listo para descifrar los datos del teléfono celular de Rigau, en una oficina de la UFI 15, con técnicos de la Procuración. Se pospuso sobre la hora, por un incidente presentado por los abogados del imputado.

La medida definida este jueves por Casación habilita a abrir el celular de Rigau, aunque en la defensa que está a cargo del estudio que dirige Alfredo Gascón Coti, creen que eso no estaría claro. Y preparan más medida para impedir ese procedimiento.

El escrito de la Sala II del máximo Tribunal sobre doctrina penal en la Justicia bonaerense se conoció poco antes de las 15 del jueves. Al filo del inicio del fin de semana largo. Algunos de los involucrados se enteraron cuando estaban por iniciar unas minivacaciones.

No obstante, en el fuero penal de la capital provincial se debatía si se expedía la orden para ir a buscar a Rigau al domicilio que tiene registrado, en la zona de La Granja, al oeste de la ciudad.

"Tendrían que detenerlo porque el fallo de Casación devuelve la causa a su cauce normal y anterior a todos los recursos: el imputado debe estar preso y la fiscalía debe proceder a la realización de las pericias, entre ellas la apertura del teléfono secuestrado", dijeron fuentes de Tribunales.

En el bufet de Gascón Coti dijeron que preparan una apelación ante la Suprema Corte. Y estaban sorprendidos por la celeridad con la que se resolvió esta instancia. "Es inédito en la historia de Casación", evaluaban. Es que el Tribunal tenía seis meses para expedirse. Y hasta podría prorrogarlo por otros seis. Lo decidió en una semana./ Clarín