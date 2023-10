Quién es el jugador paraguayo que escupió a Messi

viernes 13 de octubre de 2023

La Selección argentina le ganó 1-0 a Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero no todo fue alegría: Lionel Messi sufrió una repudiable agresión por parte de Antonio Sanabria.

Promediando la segunda etapa del encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Monumental, el futbolista paraguayo, quien había ingresado en lugar de Adam Bareiro a lo 24 minutos, tuvo una discusión con Lionel Messi y luego pareció escupirlo cuando el capitán argentino le dio la espalda. Si bien en el momento no lo percibió, una vez concluido el partido la Pulga tomó conocimiento de lo que habría sido un desagradable acto de su colega y respondió de manera escueta, pero contundente, en la conferencia de prensa posterior al triunfo por 1 a 0 con gol de Nicolás Otamendi.

“La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”, expresó con autoridad el capitán argentino.

Luego de que las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, el futbolista del Torino de Italia buscó aclarar lo acontecido en diálogo con Tyc Sports. Al ser consultado sobre la disolución con el siete veces ganador del Balón de Oro, manifestó: “No, son cosas del partido; nada más”.

Además aprovechó la ocasión para negar el supuesto escupitajo al deportista argentino: “Estuve viendo, me llegó la imagen. Parece que yo lo escupo, pero para nada. Él está lejos, pero parece por la imagen. Como se ve de la parte de atrás parece que yo lo escupo. Pero nada que ver. Lo desmiento totalmente”. Y luego, añadió: “El cruce fue por cosas del partido”.

Vale destacar que Sanabria hizo buena parte de sus inicios en el fútbol en las inferiores del Barcelona, comenzando en el fútbol base, pasando por el Cadete A, el Juvenil A y el Barcelona B; hasta que en 2014 emigró rumbo al Sassuolo de Italia.

Vale destacar que Sanabria hizo buena parte de sus inicios en el fútbol en las inferiores del Barcelona, comenzando en el fútbol base, pasando por el Cadete A, el Juvenil A y el Barcelona B; hasta que en 2014 emigró rumbo al Sassuolo de Italia.

El director técnico Lionel Scaloni también fue consultado al respecto en conferencia de prensa: “No lo vi. No sé, no opino de algo que no vi. Pero si hizo eso no está bien. Pero tampoco pedir algo que no sé si se puede actuar. Pero no lo vi. Vi la jugada de cuando le tira la pelota por encima a Leo cuando se la pedía, pero no lo vi. Si hizo eso está mal, no puedo decir otra cosa”.