Valeria Mazza reveló cuál es el apodo con el que la definen sus amigos

viernes 13 de octubre de 2023

Valeria Mazza, destacada figura de la moda tanto en la Argentina como en el ámbito internacional, regresó al foco público con el lanzamiento de una serie televisiva que retrata aspectos significativos de su exitosa trayectoria en el mundo del modelaje. En una reciente entrevista con Fer Dente en el programa Noche al Dente (América), la también empresaria compartió detalles sobre su vida laboral y personal, incluyendo algunas revelaciones que hasta ahora no se habían hecho públicas y que serán abordadas en la mencionada serie titulada Un sueño dorado.

Durante la conversación, uno de los temas que capturó la atención fue la serie de apodos con los que su círculo íntimo la identifica. En ese sentido contó que, aunque el apodo más común que recibe es “la rusa”, también se tomó unos segundos para el humor aclarando que “mis hijos me dicen de todo”, aunque hay uno que generó cierta controversia dentro de su entorno y que ofrece una ventana a su personalidad. Según explicó, un grupo de amigos italianos que se hospedaron en su casa durante unas vacaciones la apodaron “il generale” (el general) debido a su tendencia a organizar y dirigir las actividades del grupo.

“Yo estaba, ‘vamos acá, a comer, nos vamos, salimos, al auto’. Yo soy muy de esto”, aseguró sobre cómo tenía marcadas y planeadas todas las actividades que se realizarían. Así, la modelo no tuvo problemas en concordar con este sobrenombre, ya que refleja la rigurosidad con la que aborda diversos aspectos de su vida, incluida la educación de sus hijos.

Asistencia perfecta

Valeria ejemplificó este enfoque al mencionar que, incluso en condiciones climáticas adversas, como un diluvio torrencial un lunes, sus hijos van al colegio: “Y si te duele la panza, vas al colegio igual. Te tomas algo y vas”. Según ella, este enfoque proviene de la educación que recibió y de sus experiencias de vida, sosteniendo que establecer límites es una manifestación de amor y que la vida misma se compone de desafíos constantes y exigencias.

“Un poco debe tener que ver con la educación que yo he recibido, con la vida que he tenido. Me parece que los límites son una demostración de amor, que en la exigencia... la vida es exigente. Y si te duele la panza, bueno, está bien, ¿vos faltás acá porque te duele la panza?”. Además, planteó una pregunta al conductor sobre las responsabilidades, concluyendo con la afirmación: “¿Entonces por qué vas a faltar al colegio que es tu única responsabilidad en la época escolar?”.