Tras la polémica de los representados de Bragarnik, habló Sergio Gómez

La paranoia se ha extendido desde las redes sociales hasta los medios de comunicación, alimentada por la relación laboral que existe entre la dupla técnica y el representante Christian Bragarnik. Aunque Sergio Gómez guardó silencio durante días, finalmente rompió el silencio para expresar su indignación ante las acusaciones. "Me da vergüenza ajena. No entiendo cómo personas que nos conocen pueden pensar eso. No se dan cuenta que detrás de cada uno de nosotros hay una familia", afirmó Gómez.

Las acusaciones de que Atlético Tucumán entregó puntos a Vélez "todo digitado por Bragarnik" se han propagado, desde simples publicaciones en redes sociales hasta medios partidarios y radios de alcance nacional. Sin embargo, Gómez ha defendido vehementemente la integridad de su equipo y ha negado cualquier implicación en un posible arreglo. "A mí ni se me pasa eso por la cabeza. Si yo me enterara que un jugador está involucrado en algo así, conmigo no entrena más", subrayó el entrenador.

“Molesta que lo diga alguien que me conoce; esa opinión ensucia al fútbol. No lo puedo creer... estoy indignado. Pero yo puedo dormir tranquilo; toda mi carrera trabajé con dignidad y seguiré haciéndolo igual. Soy un agradecido de cada institución que nos abrió las puertas y vamos a defender la camiseta siempre con dignidad. El día que no lo haga, le estaría faltando el respeto a la memoria de mi vieja, que me enseñó que la plata se gana trabajando”, sentenció.